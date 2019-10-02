Mizofoni nedir? Tedavisi ve nedenleri nelerdir?

Nörolojik ve psikolojik bir bozukluk olarak değerlendirilen hastalığın nedeninin, beynin frontal lobundaki farklılıklardan kaynaklandığı belirtilir. Hastalar çevresel seslerden o kadar rahatsız olur ki bir süre sonra sosyal hayattan uzaklaşmaya başlar ve yalnızlaşır. Halk arasında duyma bozukluğu olarak bilinse de duyma ile ilgili olarak algıda gelişen bozukluk olan mizofoni, yüksek sesli ve aritmik seslerin yanı sıra bazı hafif seslere karşı da rahatsızlık hissi gelişmesine neden olur.