İzolasyon sürecinde damak tadını yeniden keşfetmek isteyenler için 15 yemek tarifi🍽
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Asya'dan Amerika'ya kadar tüm dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs, ülkemizde 1529 kişide görüldü. Salgını sınırlamanın ve kontrol altına almanın en etkili yolu "sosyal izolasyon" meselesine dikkat göstermekten geçiyor. Mutfağa girmeyi çok seven fakat vakit sıkıntısı olanlar için önemli bir sürecin içerisindeyiz. İşte biz de istedik ki birbirinden lezzetli 15 yemeği ve her birini nasıl yapacağınızı tek tek anlatalım, kolayca hazırlayabilmeniz için bilmeniz gereken püf noktalarından da söz edelim. Neymiş o tarifler diyenleri hemen şöyle alalım…
Giriş Tarihi: 24.03.2020
12:49
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
13:16
YAPILIŞI
Eti bir tencereye alıp, kısık ateşte suyunu salıp, çekene dek pişirin. Sıvıyağ ve piyazlık doğranmış soğan ekleyip soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber, sivri biber ve salça ilave edip karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Hamur için unu yoğurma kabına alın. Tuz, yarım su bardağı sıvıyağ, süt ve su ilave edip yoğurun. Hamuru 10 dakika dinlendirip, unlu zemin üzerinde oklava yardımı ile incecik açın.
Üzerine kalan sıvıyağı sürüp, ortasına servis tabağı kapatın ve uçlardan itibaren bir karış aralıklarla tabağa doğru kesikler atın. Tabağı alıp, kesik atılmış hamurları üst üste gelecek şekilde ve sıvıyağ sürerek ortaya doğru katlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, üzerine etli harcı yayın. Hamurun kenar kısımlarını kıvırıp şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
500 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı sıvıyağ
1 adet soğan, 1 adet kırmızı biber
2 adet sivri biber, 1 çorba kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber, yeterince tuz
Hamuru için:
4 su bardağı un
Yarım su bardağı + 1 çorba kaşığı sıvıyağ,
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı su, tuz
YAPILIŞI
Öncelikle iç malzeme için mercimeği haşlayın ve süzün. Yağı bir tencereye alıp, içine kıyılmış soğanı katın ve hafifçe kavurun. Mercimek ve baharatları ilave edip, 1-2 dakika kavurduktan sonra soğuması için bir kenara alın. Hamur için un ve tuzu yoğurma kabına alıp, ortasını havuz şeklinde açın. Diğer malzemeleri ilave edin ve kenardaki unu ortaya doğru azar azar alarak özlü bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 20 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru portakal büyüklüğünde bezelere ayırın. Bir adet bezeyi yufka büyüklüğünde açın. Daha sonra bir kenarına iç harçtan koyup, rulo şeklinde sarın. Yağlanmış yuvarlak bir tepsinin ortasına gül şekli vererek dolayın. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayın ve tepsideki hamurun etrafına sarın. Böreğin üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Hamuru için: 1 kg un
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta
250 gram eritilmiş margarin
1 çorba kaşığı sirke
1 çay bardağı sıvıyağ, bir tutam tuz
İç malzemesi için:
Yarım kg yeşil mercimek
Yeteri kadar su
Yarım su bardağı sıvıyağ, 1 adet soğan
Tuz, karabiber, pulbiber
Üzerine: 1 adet yumurta sarısı
Susam veya çörekotu
YAPILIŞI
Unu yoğurma kabına alın. Ortası- nı havuz gibi açıp, 1 adet yumurta sarısı, küçük parçalara bölünmüş tereyağı, tuz ve kabartma tozu ekleyin. Azar azar buzlu su ilave edip yoğurun. Daha sonra buzdolabında 20 dakika dinlendirin. Orta boy yuvarlak bir tart kalıbına kenarlarını da kaplayacak şekilde hamuru incecik yayın. Ayrı bir yerde kaşar peynirinin ve kremanın yarısını karıştırıp, hamurun üzerine yayın.
Daha sonra kabuklarıyla birlikte halka dilimlenmiş kabakları dizip, kıyılmış dereotu serpin. 1 adet yumurta, 1 adet yumurta akı ve kalan kremayı karıştı- rın. Bu karışımı kabakların üzerine gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında hamur pişip, kabaklar kızarana dek pişirin. Fırından alıp, kalan kaşar peynirini serpin. Peynir eriyene dek yaklaşık 5 dakika pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.