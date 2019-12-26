İngilizcede kullanılan 30 İslami kelime

İngilizce bilmek, günümüzde pek çoğumuz için olmazsa olmaz. Bu anlamda her birimizin İngilizce ile ilgili farklı hedefleri, farklı bilgi birikimi var. Kimimiz yalnızca "derdimizi anlatacak kadar" kimimizse İngilizceyi profesyonel yetkinlikte çalışabilecek kadar iyi biliyoruz. Peki, İslami bir konuyu hangi kelimelerle ne şekilde konuşmamız gerekiyor? Oruç tutmanın, namaz kılmanın, iyi bayramlar dilemenin İngilizcedeki karşılığını kaçımız biliyoruz? Bu sorulardan yola çıkarak, İngilizcede kullanılan İslami kelimeleri derledik.