Hafızayı güçlendirmek için ne yapmak gerekir?
Her şeyi unutmaya mı başladınız? Hafızanızın zayıflamaya başladığından şüphe mi ediyorsunuz? Modern yaşamın beraberinde getirdiği unutkanlığa karşı ''doğal besinlenme'' şifa saçıyor. Peki, hafızayı ne yaparak güçlendirebiliriz? Sizler için hafızayı güçlendiren besin ve aktiviteleri derledik.
Giriş Tarihi: 16.06.2019
09:16
Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
14:08
Omega-3 yağ asitleri mükemmel sinir koruyuculardır. Omega-3 beynimizin daha iyi çalışmasını sağlar, depresyonu önler, oksidatif zararı ve iltihabı engeller.
Omega-3'ün faydaları nelerdir?
•Mutsuzluk ve hayata ilginin azaldığı depresyon hastalığının tedavisinde rol oynar. Anlık endişe ve sinir olarak ortaya çıkan anksiyete problemine iyi gelir. Yapılan araştırmalara göre omega-3 içeren besinleri tüketen hastalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının azaldığı görüldü.
•Hamilelik ve bebeklik döneminde omega-3, tüketimi beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Bebeklerde beyin gelişiminde önemli rol oynar.
•Ölüme yol açabilecek kalp krizi ve spazmı riskini azaltan omega-3 kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Balık yiyen insanlarda bu hastalığın oranının daha az olduğu araştırmacılar tarafından belirtildi. Omega-3 trigliseritlerin %15-30 oranında azalmasına katkı sağlar. Kan basıncını düşürür. İyi kolestrol olarak bilinen HDL kolesterol seviyesini artırır ve kanın pıhtılaşmasını önler.
Soya, baklagiller familyasından 1 - 1,5 milimetre boyunda, kısmen sarılıcı, dallanmış, bir yıllık, Çin ve Japonya'da geniş ölçüde ziraati yapılan bir bitkidir. Soya fasulyesi omega-3 yağları, çoklu doymamış yağ, B vitamini, demir, çinko, antioksidanlar, fitokimyasallar ve liften zengindir. Beyin sağlığınız için sık sık tüketmelisiniz.
Cevizin özünde bilişsel fonksiyonlarımızın korunmasına destek olacak bir takım aktif bileşenler bulunur. Cevizin yüksek antioksidan içeriği, yedi ayrı mineral ve vitaminlerin bileşimi ile cevizin beyin ve kalp üzerinde yararları bulunur.
Cevizin Faydaları Nelerdir?
•Antioksidan bakımından zengindir. Antioksidan özelliği içeriğindeki E vitamini, melatonin, polifenol sayesindedir.
•Sağlıklı bireylerde yapılan bir araştırmaya göre kötü kolestrolün ceviz tüketimini sonrasında azaldığı görüldü. •Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. •Omega-3 bakımından zengin olan ceviz, kalp hastalığı riskini azaltır. •Alzheimer, kanser gibi oksidatif stres sonucu oluşan hastalıkları önleyici, tedavi edici etkisi vardır.
Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın faydalarını gözler önüne seriyor. Antioksidan etkisi bulunan bu mucizevi baharat pek çok rahatsızlığa kalkan oluyor. Taze zerdeçal beyni ve hafızayı destekliyor ve mide asitlerini yatıştıran ve reflü ağrılarını dindiriyor. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre zerdeçal, ağrı kesici özellik gösteriyor. İdrar yolu enfeksiyonları tedavisine de yardımcı oluyor.
Zerdeçal nasıl kullanılır? Toz edilmiş 1 çay kaşığı zerdeçalı küçük bir kaba koyun. Üzerine 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve taze çekilmiş çeyrek çay kaşığı karabiber koyup karıştırın. 10 dakika dinlendirin ve günde 3 kez tüketin. Salataların üzerine, yoğurtla veya yemeklere ilave edilerek kullanılabilir.
YABAN MERSİNİ, BÖĞÜRTLEN VE ÇİLEK
Bu meyveler, beyini serbest radikal hasarından korumada etkilidirler. Bellek arttırıcı fitokimyasal olan antosiyaninden zengindirler.
Hipertansiyon oluşumunu önler: Antosiyanin pigmentinin hipertansiyona karşı koruyucu etkisi vardır. 14 yıl süren, 134 bin kadın ve 23 bin erkeğin katıldığı bir çalışmada haftada 1 çay bardağından fazla yaban mersini tüketenler hiç tüketmeyenlerle kıyaslandığında hipertansiyon oluşum riskinin yüzde 10 azaldığı saptanmıştır.
Beyin fonksiyonlarını iyileştirir: Antosiyaninler beyin merkezindeki nöronal sinyalleşmeyi arttırır. Yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca yetişkinlere günlük yaban mersini suyu tükettirilmiş ve çalışma sonunda hafıza fonksiyonlarının geliştiği saptanmıştır.