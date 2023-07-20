Doğal tatlı hurmanın faydaları

Her türlü tatlının kuşatması altında olan insanlık için en şifalı tatlı olan hurma, besleyici yönü ve vücuda olan katkıları ile mutlaka soframızda bulunması gereken bir besin. Pek çok hastalığı engelleyen, sindirim sistemini düzenleyen ve vücuda faydalı olan hurmanın faydaları neler? Sizler için hurmanın faydalarını, zararlarını, nasıl tüketilmesi gerektiğini araştırdık.