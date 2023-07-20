Doğal tatlı hurmanın faydaları
Her türlü tatlının kuşatması altında olan insanlık için en şifalı tatlı olan hurma, besleyici yönü ve vücuda olan katkıları ile mutlaka soframızda bulunması gereken bir besin. Pek çok hastalığı engelleyen, sindirim sistemini düzenleyen ve vücuda faydalı olan hurmanın faydaları neler? Sizler için hurmanın faydalarını, zararlarını, nasıl tüketilmesi gerektiğini araştırdık.
Giriş Tarihi: 20.07.2023
17:38
💠 İnsan sağlığına en faydalı besinlerden biri olan
hurma, içerdiği vitaminler ve besin değerleri açısından her yaştan bireyin tüketimine uygundur.
💠 Özellikle
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma meyvesi, yaklaşık 15 farklı mineral ve vitamin barındırıyor. Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum açısından oldukça zengin olan hurmada, A, C, B6, B12 ve D vitaminleri bulunuyor.
💠 Hurmanın iftar sofralarında tercih edilmesini sağlayan en önemli özelliği,
oldukça besleyici olması. Bazı araştırmalar, bir yetişkinin uzun süre yalnızca su ve hurma ile yaşayabileceğine işaret ediyor.
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Hurma, kalp dostu besinlerin başında yer alıyor. İçeriğinde bulunan zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını ( tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor.
💠 Hiç kolesterol içermediği gibi
güçlü bir antioksidan olması sayesinde hurma, kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.
💠 Hurma,
yüksek demir içeriğiyle de dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor.
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Hurma, demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltıyor. Ayrıca içerd iği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısını artıyor.
💠 Hurma, bağışıklık sistemini destekleyen
antioksidan etkili selenyumdan ve C vitamininden zengin bir besin. Bu sayede vücudu zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizliyor.
💠 İçeriğindeki yüksek orandaki
magnezyum minerali ile hurma, vücutta oluşabilecek enfeksiyonların oranını azaltıyor.
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Hurma içeriğindeki kalsiyum ve fosfat sayesinde iskelet oluşumuna ve vücudun kemik yapısının dengelenmesine katkıda bulunuyor.