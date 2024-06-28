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Cevizin faydaları nedir? Ceviz tüketmek hangi hastalıklara ve neye iyi gelir, yararları nelerdir?

Yeşil dış kabuğundan çıkan ve kahverengi bir kabuğa sahip olan ceviz, pek çok yönden sağlık deposu olan bir besindir. Belli bir disiplin ve nizam içerisinde tüketilen ceviz insna sağlığına inanılmaz şekilde faydalıdır. Cevizin içindeki mineral ve vitaminler vücut direnci için gereklidir. peki, Cevizin faydaları nelerdir? Konusuna detaylı değineceğiz. Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtları…

Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:52
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Cevizin sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik yeni yapılan araştırmalar değişik yararlarını ortaya koyuyor.

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Yeni bir çalışma, günde bir avuç ceviz yemenin, kan basıncınızı düşürebileceğini, kilo alımını azaltabileceğini ve buna bağlı olarak diyabet ve kalp hastalığı riskini küçültebileceğini ortaya koydu.

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ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, 25 yılı aşkın bir süredir 3.300 kişinin diyetlerini izledikten sonra cevizin mucizevi faydalarını ortaya çıkardılar.

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Daily Mail'in haberine göre ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş. Yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyorlar.

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Araştırma sonucunda cevizin sağlıklı zayıflattığı, yüksek tansiyonu düşürdüğü, kötü kolesterolü giderdiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gösterildi. Ayrıca kalp krizi ve felç geçirmeyi de önleyici etkisi var.

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