Cevizin faydaları nedir? Ceviz tüketmek hangi hastalıklara ve neye iyi gelir, yararları nelerdir?

Yeşil dış kabuğundan çıkan ve kahverengi bir kabuğa sahip olan ceviz, pek çok yönden sağlık deposu olan bir besindir. Belli bir disiplin ve nizam içerisinde tüketilen ceviz insna sağlığına inanılmaz şekilde faydalıdır. Cevizin içindeki mineral ve vitaminler vücut direnci için gereklidir. peki, Cevizin faydaları nelerdir? Konusuna detaylı değineceğiz. Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir? İşte yanıtları…