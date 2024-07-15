15 Temmuz'un simge fotoğrafları

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Kızılay Meydanında askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini taş ve sopalarla durdurmaya çalıştı. Askeri kalkışmayı protesto etmek için Kızılay Meydanında toplanan vatandaşlar, bu sırada meydandan geçmekte olan tanklara tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar tankların üzerine çıkmaya çakışırken, bazıları da taşlarla ve sopalarla tankların geçişini durdurmaya çalıştı. Vatandaşları uyarmak için tanklardan havaya ateş açıldı. Vatandaşların bu girişimleri sırasında tanklar meydandan uzaklaştı.