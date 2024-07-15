15 Temmuz'un simge fotoğrafları
15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe denemesinin üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ - PDY mensupları namluları halka çevirerek milletin iradesini gasp etmeye çalıştılar. O gece milletimizin can siperane direnişi ile tarihe geçti. İşte 15 Temmuz gecesinin simgesi haline gelen ve her birinin farklı bir hikayesi olan fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 15.07.2024
15:52
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15 Temmuz gecesinin ardından Boğaziçi Köprüsü'nde insanlar ele geçirilen tankların üzerinde fotoğraf çektirdi. Boğaziçi Köprüsü'ndeki askerler, polise teslim oldu. Köprüdeki 5 tankın üzerine çıkan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.
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15 Temmuz gecesini atlattıktan sonra ele geçirilen Boğaziçi köprüsünde sırtına geçirdiği bayrakla yürüyen bir teyze.
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15 Temmuz gecesinde İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen kalkışmaya tepki gösteren halk.
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Kızılay Meydanında askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini taş ve sopalarla durdurmaya çalıştı. Askeri kalkışmayı protesto etmek için Kızılay Meydanında toplanan vatandaşlar, bu sırada meydandan geçmekte olan tanklara tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar tankların üzerine çıkmaya çakışırken, bazıları da taşlarla ve sopalarla tankların geçişini durdurmaya çalıştı. Vatandaşları uyarmak için tanklardan havaya ateş açıldı. Vatandaşların bu girişimleri sırasında tanklar meydandan uzaklaştı.
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TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan bölücü terör örgütü FETÖ/PDY mensubu askerler gözaltına alındı. Vatandaşlar askerlere tepki gösterdi