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Yavuz Bülent Bakiler'in kaleminden Türkistan Türkistan

Yayınlanma Tarihi: Aralık 22, 2024 09:41 Güncelleme Tarihi: Aralık 22, 2024 09:41

Türkistan ata yurdumuz olmasının ötesinde İslam'ın en güzel yansımalarından biri olarak kabul edilir. Şehirleri süsleyen çil çil kubbeler, camileri donatan ilmi halkalar ve bilimi ilerleten medreseler Türkistan topraklarının şiarıdır. Milli ve tarihi konulara karşı gösterdiği hassasiyet ile tanıdığımız şair-yazar Yavuz Bülent Bakiler, Türkistan topraklarına gerçekleştridği seyahaytini Türkistan Türkistan başlıklı eseriyle okuyuclarına aktarıyor. Bakiler Türkistan Türkistan'ın yazılma sürecini "İplik iplik ağlayarak yazdım" cümlesiyle açıklıyor. İşte, Yavuz Bülent Bakiler'in kaleminden Türkistan Türkistan...

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Yeryüzünde siyasî istiklâllerini kaybeden milletlerin, kültürlerine sımsıkı sahip çıktıkları takdirde (bin yıl – iki bin yıl olsa bile) yeniden derlenip toparlandıkları, bağımsızlıklarına kavuştukları görülmüştür de, iktisadî imkânlarının zenginliğine rağmen, kültürlerini kaybeden milletlerin, siyasî istiklâllerini korudukları görülmemiştir.

Yavuz Bülent Bakiler

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Birtakım kimseleri keyiflendirmek için kalemimin haysiyetini ne için kırayım?

Yavuz Bülent Bakiler

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İstanbul, bir ayla, bir yılla gezilecek şeher degüldür. Camileri çok yahşidir (güzeldir). Gögerçinleri adamın ellerine goniyerler. Din guvveti göğerçinleri adam gibi etmiş.

Yavuz Bülent Bakiler

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Kendi kendime dedim ki, <> deniliyor. Ben de, böyle bir rejimin uygulandığı bir ülkede bulunuyorum. Öyleyse rejime uygun tarzda hareket etmeli ve söz söylemeliyim!

Yavuz Bülent Bakiler

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Selâm kelimesindeki serinliği, bütünlüğü, güzelliği, kuvveti, sanki ilk defa orada duyuyorum.

Yavuz Bülent Bakiler

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