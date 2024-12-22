Yavuz Bülent Bakiler'in kaleminden Türkistan Türkistan
Yayınlanma Tarihi: Aralık 22, 2024 09:41 Güncelleme Tarihi: Aralık 22, 2024 09:41
Türkistan ata yurdumuz olmasının ötesinde İslam'ın en güzel yansımalarından biri olarak kabul edilir. Şehirleri süsleyen çil çil kubbeler, camileri donatan ilmi halkalar ve bilimi ilerleten medreseler Türkistan topraklarının şiarıdır. Milli ve tarihi konulara karşı gösterdiği hassasiyet ile tanıdığımız şair-yazar Yavuz Bülent Bakiler, Türkistan topraklarına gerçekleştridği seyahaytini Türkistan Türkistan başlıklı eseriyle okuyuclarına aktarıyor. Bakiler Türkistan Türkistan'ın yazılma sürecini "İplik iplik ağlayarak yazdım" cümlesiyle açıklıyor. İşte, Yavuz Bülent Bakiler'in kaleminden Türkistan Türkistan...
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Yeryüzünde siyasî istiklâllerini kaybeden milletlerin, kültürlerine sımsıkı sahip çıktıkları takdirde (bin yıl – iki bin yıl olsa bile) yeniden derlenip toparlandıkları, bağımsızlıklarına kavuştukları görülmüştür de, iktisadî imkânlarının zenginliğine rağmen, kültürlerini kaybeden milletlerin, siyasî istiklâllerini korudukları görülmemiştir.
Yavuz Bülent Bakiler