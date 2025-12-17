Sömürge izlerini taşıyan bir başkent: Maputo

4 /5













◾ Mozambik, İslamiyet ile Basra Körfezi'nden gelen Arap tüccarlar aracılığıyla tanıştı. Bu süreci, Şiraz kökenli İranlılar ile Hindistan'dan gelen Müslüman toplulukların yerleşimi izledi. Portekiz sömürge döneminde uygulanan baskılara rağmen, özellikle Cabo Delgado ve Pemba gibi bölgelerde Müslüman nüfus varlığını sürdürdü.

◾ Maputo'nun en önemli İslami miraslarından Cuma Mescidi, şehrin ilk camisi olarak kabul ediliyor. İlk hali 1876'da inşa edilen cami, bugünkü görünümünü 1887'de aldı.

◾ Cami İmamı Hüseyin Salim, "İslamiyet Mozambik'e Araplar aracılığıyla geldi. İlk olarak Nampula bölgesine ulaştı ve buradan ülkeye yayıldı. Burası Maputo'nun ilk camisidir ve 200 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir." dedi.

◾ Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgede doğrudan bir varlığı bulunmamakla birlikte, Doğu Afrika'daki Müslüman topluluklarla dini ve manevi bağlar üzerinden temas halinde olduğu biliniyor. Bu çerçevede, Mozambik'in başkenti Maputo'daki Müslümanlar Hicaz Demiryolu'nun inşasına bağışta bulunurken, Cabo Delgado ve İbo'daki Müslüman topluluklar da 1912 yılında Türk Kızılay için yardım topladı.