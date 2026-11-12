Neretva’nın “Osmanlı Gerdanlığı”: Mostar Köprüsü

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◾ Bosna'nın yeşillikleri ve doğasıyla tanınan Hersek bölgesindeki bu sembol yapıyı "kendilerinden bir parça" olarak gören bölge halkından, köprünün Hırvatların saldırılarıyla yıkılışına tanıklık edenler, o anları hafızalarında "kara gün" olarak saklıyor.

◾ Osmanlı mimarlık tarihinin en önemli ismi kabul edilen Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen köprü, Türk-İslam mimarisinin en güzel örnekleri arasında gösteriliyor.

◾ Neretva Nehri'nin en derin ve en dar noktasına kesme taştan, tek gözlü ve sivri kemerli olarak kurulan köprünün en yüksek yeri ile su arasında 24 metre bulunuyor.