İstanbul'un kaybolan 3 mescidi

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı, harap haldeki şehri mamur etmek için her türlü yapıyı inşa etti. İnsanların ibadet etmesi için mescitler, çocukların eğitimi için mektepler, dinin temizliğe verdiği önem neticesinde hamamlar ve suyun insanlara ulaşabilmesi için çeşmeler bunlardan bazılarıdır.

Osmanlı döneminde İstanbul'da meydana gelen depremler, binaların inşasında yapı malzemesi olarak kullanılan ahşaplar neticesinde çıkan büyük çaptaki yangınlar, şehirdeki eserlerin tahrip olmasına neden oldu. Eserler zarar görse de vakfedilen gelirler sayesinde tadilat edildi.