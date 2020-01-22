Ayların isimleri nereden geliyor?

Eski ismi "Kanunusani" olan ay, aslen Süryanicedir. Süryaniceden Arapçaya geçen kelime, "ocak, fırın, ateş yakın yer, ev, yuva" anlamlarına gelmekte. Ocak bir kış ayı olduğu için kelime; evde vakit geçirme ile bağlantılı olarak kullanılmış.

Kelimenin İngilizcedeki karşılığı olan "January" nin ise Eski Roma tanrısı Januaris'ten geldiği düşünülmüş. Ocağın bir yüzü senenin bitişini, bir yüzü ise yeni bir senenin başlangıcı simgeler bu sebeple mitolojide iki yüzü olduğu inanılan Januaris ile bağlantı kurulmuş.

Bizde "ocak" sözcüğünün tarihini Divan-ı Lugati't Türk'e kadar olan süreçte takip etmek mümkün. Bu sözlükte "ocak" sözcüğü, Arapçadaki "al-kānūn" sözcüğünün karşılığı olarak verilmiş. Hatta kendisinden evvel gelen ayı da nitelemiş bir nevi ocak ayı. Arapçada Aralık ayı "kanun-u evvel" olarak da bilinir: Yani Aralık, "ocaktan önce" anlamına gelmektedir. Ocak ayının halk arasındaki isimlendirmesi ise "Zemheri"dir.