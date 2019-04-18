Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı 5 hastane

Sultan II. Abdülhamid, payitahtın dört bir yanında yeni eserler yaptırdı ve eski eserleri ihya etti. Hamidiye Etfal Hastanesi'nin ülkemizin ilk çocuk hastanesi olarak 1899 yılında Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırıldığını biliyor muydunuz? Ya da Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'nin içinde kurulan Darü'l-Kelb Tedavihanesi'nin dünyanın üçüncü, Doğu ülkelerinin ise ilk kuduz hastalığı tedavi merkezi olduğunu? Sizler için, Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı 5 hastaneyi derledik.