8 asırlık Afşar Cami

Yayınlanma Tarihi: 17.04.2026 09:13

Atalarımız asırlar boyunca Anadolu coğrafyasının dört bir yanını İslam medeniyetinin nadide parçaları ile süslediler. Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Afşar köyünde bulunan ve 1219 yılınd ainşa edilen Afşar Camii bu anlayışın en güzel yansımalarından biri.

Afşar köyünde 13. yüzyılın başında yapılan cami, planlı yapısı ve tek şerefeli silindirik minaresiyle öne çıkıyor. Minarenin şerefe altında yer alan mukarnas süslemeler, yapının estetik yönünü ortaya koyuyor.

◾ Caminin ibadet edilen iç mekan kısmı, taş kaideler üzerine oturan 12 ahşap sütunla ayrılıyor. Sütunların bir bölümünde ahşap başlıklar bulunurken, yuvarlak mihrap ile minber orijinalliğini korumasıyla biliniyor.

Giriş kapısı üzerinde Bizans dönemine ait mermer yapı taşının devşirme malzeme olarak kullanılması ise yapının tarihi zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Afşar Köyü Muhtarı Süleyman Kaya, gazetecilere, bölgede geçmişte Afşar beyleri ile Bizanslıların yaşadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi.

Köyün imamı Mücahit Kayabalı da tarihi ibadethanenin Selçuklu mimarisini yansıttığını ifade ederek, yapının çivisiz inşa edilmesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.

◾ Köy sakinlerinden Burhan Özcan ise bazı tarihçilerce bölgenin Hamitoğulları egemenliğinde bulunduğunu, daha sonra Eşrefoğlu Mehmet Bey tarafından fethedildiğini ve caminin bu fetih anısına yaptırıldığının ifade edildiğini aktardı.

◾ Caminin yapımında kokulu çam ağacının kullanıldığını belirten Özcan, özellikle yağışlı havalarda bu kokunun daha yoğun hissedildiğini kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Güçlü bir ilmi şahsiyet: Kadı Beyzavi

Güçlü bir ilmi şahsiyet: Kadı Beyzavi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 18. Bölüm: Baskı İşkence ve Zulüm Dönemi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 18. Bölüm: Baskı İşkence ve Zulüm Dönemi

Osmanlı vakıf sözlüğü

Osmanlı vakıf sözlüğü

IQ ne demek? Bu kavram nasıl ortaya çıktı?

IQ ne demek? Bu kavram nasıl ortaya çıktı?

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Bir hikaye: Maymun kadrosundaki aslan

Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Savaş ne zaman biter?

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye