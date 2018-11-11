Kemal Sunal’ın hayat verdiği unutulmaz karakterler
Kemal Sunal’ın hayat verdiği unutulmaz karakterler
Türk sinemasının unutulmaz siması ve kendisiyle özdeşleşen karakterleriyle izleyiciyi güldüren, güldürürken düşündüren bir isimdi Kemal Sunal. Hayatı boyunca rol aldığı, "Süt Kardeşler", "Sakar Şakir", "Tosun Paşa", "Salako", "Köyden İndim Şehire", "Çöpçüler Kralı" gibi filmler, Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı. Milyonları kendine hayran eden usta oyuncuyu unutulmaz karakterleri ile birlikte rahmetle anıyoruz...
Giriş Tarihi: 11.11.2018
16:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2018
16:45