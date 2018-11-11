Kemal Sunal’ın hayat verdiği unutulmaz karakterler

Kuşkusuz akıllarda en çok yer bırakan Kemal Sunal karakterlerinden biri İnek Şaban oldu.

Hababam Sınıfı serilerinin en çok sevilen karakteri İnek Şaban'ın milyonları güldüren şu replikler ile hafızalara kazındı:

"Hocam bize fung ku mu öğreteceksiniz"