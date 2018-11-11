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Kemal Sunal’ın hayat verdiği unutulmaz karakterler

Türk sinemasının unutulmaz siması ve kendisiyle özdeşleşen karakterleriyle izleyiciyi güldüren, güldürürken düşündüren bir isimdi Kemal Sunal. Hayatı boyunca rol aldığı, "Süt Kardeşler", "Sakar Şakir", "Tosun Paşa", "Salako", "Köyden İndim Şehire", "Çöpçüler Kralı" gibi filmler, Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı. Milyonları kendine hayran eden usta oyuncuyu unutulmaz karakterleri ile birlikte rahmetle anıyoruz...

Giriş Tarihi: 11.11.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.11.2018 16:45
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İNEK ŞABAN - HABABAM SINIFI
İNEK ŞABAN - HABABAM SINIFI

Kuşkusuz akıllarda en çok yer bırakan Kemal Sunal karakterlerinden biri İnek Şaban oldu.

Hababam Sınıfı serilerinin en çok sevilen karakteri İnek Şaban'ın milyonları güldüren şu replikler ile hafızalara kazındı:

"Hocam bize fung ku mu öğreteceksiniz"

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ŞABAN - TOSUN PAŞA
ŞABAN - TOSUN PAŞA

Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri arasında Yeşil Vadi için çıkan çatışmaları anlatan kahkaha tufanı filmde Kemal Sunal, evin uşağı Şaban iken paşanın kızını almak ve Yeşil Vadi'ye sahip olmak için Sahte Tosun Paşa olur.

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SALAKO - SALAKO
SALAKO - SALAKO

Kemal Sunal'ın akıllarda en çok yer bırakan karakterlerinden biri Salako.

Babasının zorla evlendirmek için uğraştığı Emine sevdiğine kavuşmak için Salako'dan yararlanır. Ancak Salako eşkıya Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur.

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ŞABAN - ŞABAN OĞLU ŞABAN
ŞABAN - ŞABAN OĞLU ŞABAN

Saf ve patavatsız bir askeri canlandıran Kemal Sunal, filmde kumandanı Hüsamettin'in evinde kaybolan elması bulmak için görevlendirilmiştir.

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FEYZO - KİBAR FEYZO
FEYZO - KİBAR FEYZO

Askerden döndükten sonra sevdiği kızın başlık parası için senet yapan ve parayı kazanmak için şehre giden bir adam olarak karşımızda gördüğümüz Kemal Sunal'ın Şener Şen'le (Ağa ile) karşılıklı oynadıkları paralı tuvalet sahnesi herkesin aklına kazınmıştı.

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