"Zincir Koparsa Hafıza da Kopar" I Sadık Albayrak ile Osmanlı Alim Biyografileri

1 /10













Doğan Mert Demir

Hocam, 'Son Devir Osmanlı Uleması' adlı biyografik külliyatı yazmaya nasıl karar verdiniz?

Araştırmacı-Yazar Sadık Albayrak

◾ Bu, 70'li yıllarda başlayan bir süreç… Yedek subaylığım bitince Anadolu'ya tayin edilmek istemiyordum; gönlüm İstanbul'da kalıp çalışmaya devam etmekten yanaydı. Çünkü İstanbul, hem ilim çevrelerinin hem de arşivlerin merkezidir. Yüksek İslam Enstitüsü'ndeyken ders aldığımız hocalarımızın çoğu, bizim "bakiyetü'l-suyuf " yani "kılıç artığı" dediğimiz o son nesildi. Kimi idam edilmiş, kimi sürülmüş; hayatta kalanlar ise tam bir fakr u zaruret içinde ömür sürmüşlerdi. Buna rağmen ilimden ve duruşlarından taviz vermiyorlardı.

◾ Bakınız, koskoca Elmalılı Hamdi Yazır, Fransızcadan Paul Janet ile Habriel Séailles'in 'Histoire de la Philosophie' adlı eseri 'Metâlib ve Mezâhib' adıyla çevirirken önsözünde ne der: "Altı ayda Fransızca öğrendim; geçinecek maaşım olmadığı için bu kitapları çevirerek hayatımı idame ettiriyorum." İşte biz bu adamların elinde yetiştik. Eskileri anlattıkça insan ister istemez nostaljik bir özlem duyuyor; "Neler çekmişler?" diye hayıflanıyor. O vakit merhum Mahir İz'in 'Yılların İzi' adlı hatıratını okurken kendi kendime bir söz verdim: "Eğer boğulacaksam, büyük denizde boğulayım!" dedim ve Anadolu'nun güvenli limanlarına sığınmaktansa, İstanbul'un dev dalgalı ilim deryasında kalmayı seçtim.