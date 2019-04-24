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Washington Anıtı'na Sultan Abdülmecid'den Osmanlı hediyesi

Bugün ''Washington Anıtı'' olarak bilinen yapının dünyanın en uzun dikilitaşı olduğunu biliyor musunuz? Eğer bir gün, Washington'a yolunuz düşerse bir hafta sonu birkaç saatinizi dikilitaşa ayırın. Asansörle en tepeye çıkıp şehri seyredin. Sonrasında yorgunluğu göze alıp merdivenleri inin. İçi, dışı gibi değil… 56 metre yüksekliğinde bizden bir hatırayı saklıyor. İşte, Sultan Abdülmecid'in tuğrasıyla Türk hat sanatının büyük ismi Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yazısının öyküsü…

Giriş Tarihi: 24.04.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:01
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ABD'nin başkenti Washington'un orta yerinde, şehre her gelen ziyaretçinin uğradığı yeşil, mavi ve beyazın kucaklaştığı bir semt bulunur. Bu semte "gezinti yeri" anlamına gelen "The Mall" derler. Burada yeşil, çimenler ve ağaçlardır. Mavi, Potomac Nehri'nin kolları; beyaz ise binalardır: Beyaz Saray, Lincoln ve Jefferson Abideleri, Yüksek Mahkeme, Kongre Kütüphanesi, müzelerin devasa binaları, Amerikan Kongresi… Yani tarih ve tabiat bu kentte iç içe geçmiştir.

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Tüm bu binaların ve yeşilliğin ortasında da upuzun bir taş yükselir. Bu yükselen taş, Beyaz Saray ve Kongre Binası (Capitol Hill) ile beraber şehrin hatta Amerika'nın sembolüdür. Boyu dolayısıyla her yerden göründüğü için aynı zamanda bir çeşit pusula görevi görür. 4 Temmuz İstiklal Günü'nün kutlamaları, her türlü açık hava toplantıları, panayırlar, nümayişler onun yükseldiği yeşil meydanda yapılır.

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Bu uzun boylu taşa, Washington Monument "Washington Abidesi" denilir. Bu taş ebediyet anlamına gelen bir Mısır sembolüdür. Abide, şehre de adını veren, ABD'nin ilk cumhurbaşkanı "milletin babası" George Washington'un hatırasına dikilmiştir.

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Amerikalılar, ülkelerinin kurucusu olan George Washington'ın hatırasına inşa edilecek bir anıt için proje yarışması açtılar. Yarışmaya o zamanın önde gelen mimarları katıldı, birbirinden değişik projeler geldi ve bu projeler arasından Güney Carolinalı mimar Robert Mills'in teklifi kabul gördü. Mills'in projesine göre anıt eski Mısır dikilitaşlarının bir benzeri ama çok daha yükseği olacak, bu dikilitaş geniş bir alanın ortasında yer alacak ve etrafına başkanlarla milli kahramanların heykelleri dikilecekti.

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Abidenin temeli, 4 Temmuz 1848'de tören ile atıldı. İlk harç, 1793'te Kongre Binası'nın temelini atarken George Washington'un kullandığı mala ile kondu.

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