Washington Anıtı'na Sultan Abdülmecid'den Osmanlı hediyesi

Tüm bu binaların ve yeşilliğin ortasında da upuzun bir taş yükselir. Bu yükselen taş, Beyaz Saray ve Kongre Binası (Capitol Hill) ile beraber şehrin hatta Amerika'nın sembolüdür. Boyu dolayısıyla her yerden göründüğü için aynı zamanda bir çeşit pusula görevi görür. 4 Temmuz İstiklal Günü'nün kutlamaları, her türlü açık hava toplantıları, panayırlar, nümayişler onun yükseldiği yeşil meydanda yapılır.