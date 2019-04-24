Washington Anıtı'na Sultan Abdülmecid'den Osmanlı hediyesi
Washington Anıtı'na Sultan Abdülmecid'den Osmanlı hediyesi
Bugün ''Washington Anıtı'' olarak bilinen yapının dünyanın en uzun dikilitaşı olduğunu biliyor musunuz? Eğer bir gün, Washington'a yolunuz düşerse bir hafta sonu birkaç saatinizi dikilitaşa ayırın. Asansörle en tepeye çıkıp şehri seyredin. Sonrasında yorgunluğu göze alıp merdivenleri inin. İçi, dışı gibi değil… 56 metre yüksekliğinde bizden bir hatırayı saklıyor. İşte, Sultan Abdülmecid'in tuğrasıyla Türk hat sanatının büyük ismi Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yazısının öyküsü…
Giriş Tarihi: 24.04.2019
16:07
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
17:01