'Ne haber?' bugün İstanbul, İzmir, Kütahya ve Van'da!

Temeli 4 yıl önce atılan cami, bugün cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

📌Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu.

📌Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

📌 Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.