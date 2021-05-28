'Ne haber?' bugün İstanbul, İzmir, Kütahya ve Van'da!
'Ne haber?' bugün İstanbul, İzmir, Kütahya ve Van'da!
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, "Ne Haber?" bugün; temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camisi'nin açılışına; İzmir Kuş Cenneti'nin gün batımında flamingolarla oluşan huzurlu görsel şölene; ilklerin kenti Aizanoi Antik Kenti'ne ve Van'ın "Dünya Kahvaltı Günü" hazırlığına doğru bir yolculuğa çıktı. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 28.05.2021
15:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
16:12
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İSTANBUL: Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu