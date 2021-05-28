Arama

Menu

'Ne haber?' bugün İstanbul, İzmir, Kütahya ve Van'da!

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, "Ne Haber?" bugün; temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Taksim Camisi'nin açılışına; İzmir Kuş Cenneti'nin gün batımında flamingolarla oluşan huzurlu görsel şölene; ilklerin kenti Aizanoi Antik Kenti'ne ve Van'ın "Dünya Kahvaltı Günü" hazırlığına doğru bir yolculuğa çıktı. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.05.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 16:12
  • 1
  • 12
İSTANBUL: Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu
İSTANBUL: Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu

Temeli 4 yıl önce atılan cami, bugün cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

📌Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu.

📌Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

📌 Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

  • 2
  • 12
Minarelerin yüksekliği 61 metre
Minarelerin yüksekliği 61 metre

📌 2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı.

📌 Caminin zemin üstü yüksekliği yaklaşık 21 metre. Çapı 28 metre olan ana kubbenin yüksekliği ise 9 metre.

📌 Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama.

  • 3
  • 12
Kubbe göbek yazısını Fatiha süslüyor
Kubbe göbek yazısını Fatiha süslüyor

📌 Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan'a ait.

📌 Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor.

📌 Giriş kubbesi göbek yazısında İhlas, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24'üncü ayeti işlendi.

  • 4
  • 12
Deve tüyü rengi halı serildi
Deve tüyü rengi halı serildi

📌 Caminin iç alanına 6 hat levha bulunuyor.

📌 Hat levhalarında Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.

📌 Taksim'e yapılan cami için Manisa'da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi.

  • 5
  • 12
Kürsünün üzerine Esma-i Hüsna özel olarak işlendi
Kürsünün üzerine Esma-i Hüsna özel olarak işlendi

📌 Caminin mihrabı 8,5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma'ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin "Şüphesiz, mescitler yalnız Allah'ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız." şeklindeki Türkçe meali yazıldı.

📌Camiye için özel olarak tasarlanan minber ve kürsünün üzerine Esma-i Hüsna özel olarak işlendi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN