Leonardo da Vinci neden ceset inceledi?

"Sadece damarların nasıl çalıştığını, işlevini anlayabilmek için 10 tane cesedi açmak zorunda kaldım."

Leonardo da Vinci, yaşadığı yıllardan beri çok yönlü ve sırlarla dolu bir kişilik olarak bilinir. Bu nedenle onun bu ilginç ve gizemli hayatı birçok kişinin ilgisini çekmiş ve farklı açılardan inceleme konusu oldu. Leonardo da Vinci'yi ünlü Mona Lisa tablosuyla yani ressam kimliğiyle biliriz. Ancak ressamlığının yanında; filozof, astronom, mimar, mühendis, matematikçi, heykeltıraş, müzisyen, kartograf ve yazardır.