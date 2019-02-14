Leonardo da Vinci neden ceset inceledi?
Rönesans'ın en büyük isimlerinden biri olan Da Vinci, sanat adamı olduğu kadar da bilim adamıydı. Tarihin en büyük sanatçılarından biri, neredeyse tarihin en büyük anatomisti haline geldi. Leonardo çok yönlü kişiliği sayesinde her geçen gün yeni bir ilgi alanına sahip olmuştu. Bu alanlardan biri de insan vücududur.
Giriş Tarihi: 14.02.2019
11:48
Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
16:57
Leonardo da Vinci neden ceset inceledi
"Sadece damarların nasıl çalıştığını, işlevini anlayabilmek için 10 tane cesedi açmak zorunda kaldım."
Leonardo da Vinci, yaşadığı yıllardan beri çok yönlü ve sırlarla dolu bir kişilik olarak bilinir. Bu nedenle onun bu ilginç ve gizemli hayatı birçok kişinin ilgisini çekmiş ve farklı açılardan inceleme konusu oldu. Leonardo da Vinci'yi ünlü Mona Lisa tablosuyla yani ressam kimliğiyle biliriz. Ancak ressamlığının yanında; filozof, astronom, mimar, mühendis, matematikçi, heykeltıraş, müzisyen, kartograf ve yazardır.
Leonardo da Vinci neden ceset inceledi
Yaşadığı zorlu süreçleri notlarında bu şekilde ifade eder. Damarların çalışma prensibini anlamak için 10 cesedi inceledi. Kadavralarla olan çalışmalarını Floransa'nın en eski hastanesi Santa Maria Nuova'nın mahzeninde yapan Leonardo, hem daha rahat çalışmış hem de Vatikan'dan da gizledi.
Leonardo da Vinci neden ceset inceledi
Çünkü ölüleri parçalaması ve incelemesinin dini açıdan hoş görülmüyordu. Leonardo gizlilik açısından geceleri çalışırdı. Bir söylentiye göre kullandığı en önemli alet uzun tırnaklarıdır. Gördüklerini, sık sık duraklayıp yavaş yavaş çizmesi de çalışmalarının sürelerini uzadı. Tüm bunlara rağmen asla vazgeçmedi, yaklaşık otuz kadavra üzerinde inceleme yaptı.
Leonardo da Vinci neden ceset inceledi
Bazı şikâyetlerin ardından Leonardo'nun kadavra inceleme çalışmaları yasaklanır. Yaptığı incelemeleri kâğıtlara dökerek hala büyük öneme sahip eskizler oluşturdu. Kafatası çizimleri, insan vücudunun oranlarını ifade ettiği meşhur Vitrivius adamı, karaciğer, akciğer ve kusursuz çizimleri onun çalışmalarının ne derece önemli olduğunu gösterir.
Leonardo da Vinci neden ceset inceledi
İtalya'nın en önemli sanatçıları arasında başı çeken Leonardo Da Vinci, 67 yıllık yaşamına pek çok alanda pek çok iş sığdırdı. Bu alanlardan biri tıptı ve Da Vinci, çizimleriyle modern tıbbın yolunu büyük ölçüde açtı.