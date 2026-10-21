Duvarın Arkasındaki Hazine: Abdullah Ulvan’ın Gizli Kütüphanesi

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◾ Çocuklarının tamamının ilim yolunda yetiştiğini ifade eden Ulvan, büyük oğlu Bilal'in el-Ezher Üniversitesi mezunu olduğunu ve hadis alanında doktora yaptığını dile getirdi. Diğer iki oğlu Ömer ile Usame'nin ilahiyat mezunu olduğunu belirten Ulvan, oğullarından birinin İdlib'in kurtarılması sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.

◾ Kızlarının da bir bölümünün dini eğitim aldığını söyleyen Ulvan, "Bu nedenle evimizde yıllar içinde çok zengin bir kütüphane oluştu. Kütüphanem benim için bir değerli hazineydi." diye konuştu. Kitaplarını bir servet ve emanet olarak gördüğünü diye Ulvan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kütüphanede tefsirler, hadis külliyatları, Kur'an ilimleri, sahabe hayatları, İslam tarihi, İslam öncesi dönem tarihi ile kültürel ve sosyal içerikli eserler bulunuyor. Kitaplar benim ve oğullarım için temel başvuru kaynaklarıdır."