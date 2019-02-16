Dünyanın derin ve gizemli yer altı şehirleri

Özellikle metropollerde hayatın hızlı aktığı, herkesin bir yerlere yetişmek için koşuşturduğu bir manzarayla karşılaşırsınız. Gökdelen binalar, yoğun trafikte çalan korna sesleri ve onlara eklenen sokak satıcıların bağırışları… Bu seslerin ardında kendini saklamayı başarmış gizemli, derin ve büyüleyici geçmişiyle öteki sessiz dünyalar da mevcut. Sizler için dünyanın ve güzel ülkemizin yer altı şehirlerini gün yüzüne çıkardık.