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Dünyanın derin ve gizemli yer altı şehirleri

Özellikle metropollerde hayatın hızlı aktığı, herkesin bir yerlere yetişmek için koşuşturduğu bir manzarayla karşılaşırsınız. Gökdelen binalar, yoğun trafikte çalan korna sesleri ve onlara eklenen sokak satıcıların bağırışları… Bu seslerin ardında kendini saklamayı başarmış gizemli, derin ve büyüleyici geçmişiyle öteki sessiz dünyalar da mevcut. Sizler için dünyanın ve güzel ülkemizin yer altı şehirlerini gün yüzüne çıkardık.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 17:08
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ANİ MAĞARALARI - KARS
ANİ MAĞARALARI - KARS

Kars'ın Ocaklı köyü yakınlarındaki Ani Harabeleri çevresinde yer alan Ani Mağaraları'nda 823 yapı ve mağara var. Bostan Deresi'nin iki yakasındaki tüf kayalıklara oyulan bu mağaralar, mezar, depo ve ev gibi çok çeşitli amaçlarla kullanıldı.

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SARATLI YER ALTI ŞEHRİ - AKSARAY
SARATLI YER ALTI ŞEHRİ - AKSARAY

Aksaray'a 25 kilometre uzaklıkta kurulan üç katlı bir yerleşim yeri olan Saratlı Yer altı Şehri, ahır, mutfak, su kuyuları, tandır, ocak, ambar damları gibi alanlara sahip. Bu şehir, 2000 yılında temizlenip, bakımları tamamlandıktan sonra ziyarete açıldı.

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AZİZ MERCURIUS YERALTI ŞEHRİ – AKSARAY
AZİZ MERCURIUS YERALTI ŞEHRİ – AKSARAY

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde Aziz Mercurius Yeraltı Şehri görenleri şaşırtıyor. Özellikle yeraltı şehri, içten sürgülü, dışarıdan gelenlerin anlayamayacakları şekilde yontulmuş değirmen taşlarından yapılmış emniyet kapılarıyla dikkat çekiyor.

Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, kilisesi, toplu mezarı ve sürgü taşlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Yedi katlı yeraltı şehrinin ilk üç katı turizme açık. En önemli ise özelliği içindeki mezarlarla bir gizem taşıması...

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GAZİEMİR YER ALTI ŞEHRİ - AKSARAY
GAZİEMİR YER ALTI ŞEHRİ - AKSARAY

Dünyanın ve Kapadokya'nın tek yer altı kervansarayı olduğu tahmin edilen Gaziemir Yer altı Kervansarayı ile aynı meydanda bulunan Gaziemir Yer altı Şehri'ni görmek isteyenler, Aksaray'ın Gaziemir köyüne uğramalı.

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HÜYÜK YER ALTI ŞEHRİ - ÇANKIRI
HÜYÜK YER ALTI ŞEHRİ - ÇANKIRI

Çankırı'da şehir merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Hüyük Yer altı Şehri, 2005 yılında keşfedilerek tescillendi. Bu şehrin Hristiyanlığın yenin yayıldığı dönemlerde gizlice ibadet yapmak isteyen kişiler tarafından yapıldığı düşünülüyor.

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