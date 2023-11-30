Divanyolu'ndaki 5 medrese

MEDRESELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

🔹 Medrese sözcüğü, "ders yapılan veya çalışılan yer" manasına gelen Arapça kökenli "dirase" kelimesinden türer. Tarih boyunca ilim, irfan yuvaları, birbirinden farklı mekan ve bu mekanlara atfedilen isimlerle anılır. Bunlardan biri de İslam'ın ilk dönemlerinde yine ders yapılan yer anlamına gelen, "Darülkurrâ"dır.

🔹 Medreselerin varlığı ilk olarak, 10. yüzyılda Irak'ta kurulan yapılarla ortaya çıkar. 11. yüzyılın ilk yarısında; Gazneliler, Karahanlılar ve devamında Büyük Selçuklular'dan itibaren kurumsallaşır.

↪ Medreselerin teşkilanmasında, Büyük Selçuklu vezirlerinden Nizamülmülk'ün payı büyüktür.

Nizamü'lmülk kimdir?

Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin baş veziridir. İslam dünyasının en başarılı devlet adamlarından biri olan Nizamülmülk vezirlik yaptığı dönemde başta Bağdat olmak üzere Büyük Selçuklu'nun hakim olduğu bölgelerde "Nizamiye Medresesi" adında ilmi merkezler kurulmuştur.