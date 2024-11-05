Sezai Karakoç'tan "İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü"

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İslam'ın iktisat tarihi, sadece, iktisadi düşünce tarihi olarak ele alındıkça, hem gerçeği tespitten uzakta kalır, hem de İslam'a karşı, ilim ahlakı ve düşünce namusuyla bağdaşmaz bir cinayet işlenmiş olur. İslam'ın iktisat tarihi, iktisadi düşünce tarihi olduğu kadar iktisadi olaylar tarihi olarak da incelenmeli ve bu ikisi arasındaki bağlar aranmalıdır ki, İslam'ın gerçek iktisat sistemi görülebilsin, değerlendirilebilsin.