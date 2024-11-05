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Sezai Karakoç'tan "İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü"

Edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden olan ve Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi Sezai Karakoç, kaleme aldığı her eserinde düşünce denizimize önemli katkılarda bulundu. Karakoç, İslam "Toplumunun Ekonomik Strüktürü" adlı kitabında, ekonominin karşısında İslam'ın duruşunu bizlere anlatmıştı. Üstad, İslam'ın ekonomiye bakışını kapitalizm ve sosyalizmle kıyaslayıp önemli tavsiyelerde bulunmuştu. İşte, Karakoç'un ders niteliğinde, birbirinden kıymetli sözleri...

Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:36
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İslam'dan kopuldukça ekonomik düzen sarsılır, ekonomik düzen sarsıldıkça İslam'dan kopulur.

Sezai Karakoç

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İslam, yaşadığımız hayatı ebediliğe göre ayarlar.

Sezai Karakoç

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İslam'ın iktisat tarihi, sadece, iktisadi düşünce tarihi olarak ele alındıkça, hem gerçeği tespitten uzakta kalır, hem de İslam'a karşı, ilim ahlakı ve düşünce namusuyla bağdaşmaz bir cinayet işlenmiş olur. İslam'ın iktisat tarihi, iktisadi düşünce tarihi olduğu kadar iktisadi olaylar tarihi olarak da incelenmeli ve bu ikisi arasındaki bağlar aranmalıdır ki, İslam'ın gerçek iktisat sistemi görülebilsin, değerlendirilebilsin.

Sezai Karakoç

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İslam'da, kişinin de, devletin de amacı birdir. Amaç, İslam'ı gerçekleştirmektir.

Sezai Karakoç

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Kapitalist düzende, kişi, fazla istihlakle gözü kamaştırılmış, gözü küçük ihtiraslarla bağlanmış bir insan, komünist düzende ise, gözü korkutulmuş, sinik ve hırsızlama yaşayan, hakkını bile hırsızlık psikolojisi içinde alan, "şahsiyeti ezilmiş bir kişi"dir.

Sezai Karakoç

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