Sezai Karakoç'tan "İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü"
Sezai Karakoç'tan "İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü"
Edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden olan ve Yedi Güzel Adam'ın ağabeyi Sezai Karakoç, kaleme aldığı her eserinde düşünce denizimize önemli katkılarda bulundu. Karakoç, İslam "Toplumunun Ekonomik Strüktürü" adlı kitabında, ekonominin karşısında İslam'ın duruşunu bizlere anlatmıştı. Üstad, İslam'ın ekonomiye bakışını kapitalizm ve sosyalizmle kıyaslayıp önemli tavsiyelerde bulunmuştu. İşte, Karakoç'un ders niteliğinde, birbirinden kıymetli sözleri...
Giriş Tarihi: 05.11.2024
12:05
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
12:36