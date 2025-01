Regaip Kandili namazı! Regaib kandili namazı nasıl kılınır

5 /10











◾ Hacet namazı bir Müslümanın dünya ve ahirete dair bir isteğinin gerçekleşmesi amacıyla Allah Teala'nın rızası için kılınan namaz olarak bilinir ve idrak edilir.

Peygamberimiz (SAV) bu hususta şöyle buyurmuştur:

Kimin Allah'tan (CC) veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı (CC) övgüleyip sena etsin, sonra iki rek'at namaz kılsın. Sonra Allah'ı (CC) anıp Resulullah'a (SAV) salavat getirsin ve şöyle desin:

"Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!"

"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!"

(Tirmizî, "Salât" 348)