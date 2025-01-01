Regaip Kandili namazı! Regaib kandili namazı nasıl kılınır

1 /10 Regaip ne demek?











REGAİB NE DEMEK?

◾ Arapça bir kelime olan "Regâib", "reğabe" kökünden türer. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" gibi anlamlara gelir.

◾ Üç ayların ilk ayı olan Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm İslam alemince idrak edilir.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?