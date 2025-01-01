Regaip Kandili namazı! Regaib kandili namazı nasıl kılınır
Üç ayların ilk mukaddes durağı, Müslümanların dünya kirlerinden temizlendiği mübarek Regaip Kandili, kullar için bağışlanmanın en güzel anlarını ifade eder. Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili sırasında Müslümanlar nafile ibadetler, zikirler, tesbihler ve dualarla bu mukaddes Regaip gecesini ihya etmeye çalışıyor. Bu gece için en çok merak edilen ise Regaip Kandili'ne has bir namazın olup olmadığı konusu. Peki, Regaip Kandili namazı var mı? İşte, Regaip Kandili namazına dair tüm merak edilenler...
REGAİB NE DEMEK?
◾ Arapça bir kelime olan "Regâib", "reğabe" kökünden türer. "Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek" gibi anlamlara gelir.
◾ Üç ayların ilk ayı olan Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak tüm İslam alemince idrak edilir.
REGAİB KANDİLİ
◾ Regaib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'an-ı Kerim'de sekiz yerde geçer ve arzulamak, istemek anlamlarına gelir. Terim olarak Regâib, kandil olarak anılan mübarek gecelerden biridir.
◾ Regaib gecesinin diğer kandillerden farkı hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesine denk gelişidir. Recep ayının ehemmiyetlerinden birisi de Regaip Kandili ve Miraç Kandili olarak bilinen iki mübarek gecenin bu ayda bulunmasındandır. Bu özel gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından da oldukça önemlidir.
◾ "Yerğabu" ifadesi Bakara Suresi'nin 130. ayetinde; "terğabûne" ifadesi Nisa Suresi'nin 127. ayetinde; "yerğabû" ifadesi Tevbe Suresi'nin 120. ayetinde; "rağıbûne" ifadesi Tevbe Suresi'nin 59. ayeti ve Kalem Suresi'nde geçer.
"Rağaben" ifadesi Enbiyâ Suresi'nin 90. ayetinde; "fe'rğab" ifadesi İnşirah Suresi'nin 8. ayetinde geçmektedir.
REGAİP KANDİLİ NAMAZI
◾ Tüm Müslümanların heyecanla beklediği bu mübarek gün içinde şükretmek ve zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı (CC) anmak Müslümanlar için bir ödevdir. İbadetler bir anmadır ve en mühim ibadet namazdır.
◾ Kılınan nafile namaz ve ardından Cenab-ı Hakk'a (CC) yapılan dualar, bu gecenin ihyası için önemlidir. Regaip gecesine mahsus bir namaz bulunmamakla beraber bu gece müminler Hacet namazı ve nafile namazları eda ederler.
◾ Hacet namazı bir Müslümanın dünya ve ahirete dair bir isteğinin gerçekleşmesi amacıyla Allah Teala'nın rızası için kılınan namaz olarak bilinir ve idrak edilir.
Peygamberimiz (SAV) bu hususta şöyle buyurmuştur:
Kimin Allah'tan (CC) veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı (CC) övgüleyip sena etsin, sonra iki rek'at namaz kılsın. Sonra Allah'ı (CC) anıp Resulullah'a (SAV) salavat getirsin ve şöyle desin:
"Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!"
"Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!"
(Tirmizî, "Salât" 348)