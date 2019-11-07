Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid kandilinde oruç tutmanın sevabı
Mevlid Kandili 2019 yılında 8 Kasım'da idrak edilecek olan Mevlid Kandili'nde Müslümanlar bu önemli günde bolca ibadet etmeye önem veriyorlar. Bu ibadetler arasında oruç tutmakta yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil günü oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde kaç gün oruç tutulur? İşte Mevlid Kandili'nin önemi ve anlamı...
Giriş Tarihi: 07.11.2019
22:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
10:16
Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma günü tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kaç gün tutulur? İşte birçok Müslüman'ın merakla beklediği Mevlid Kandili ile ilgili detaylar...
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur.
Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler.
Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Öncelikle Oruç tutmak için, "Allah rızasını gözeterek oruç tutmaya niyet" etmemiz lazım. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Mevlit Kandilinde "Allahım Niyet ettim Rıza-i şerifin için Rebiulevvel ayının yarınına oruc tutmaya" Eğer Ramazandan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Rebiulevvel ayında tutmaya" diye niyet edilir.
Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.