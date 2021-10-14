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  • Mevlid kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Mevlid kandili namaz niyeti nasıl edilir?

Mevlid kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Mevlid kandili namaz niyeti nasıl edilir?

Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimizin (sav) dünyaya teşrif ettiği gündür. O'na inanmak, sünnetine uymak, yolundan gitmek imanımızın bir gereğidir. Mevlid Kandili'ne has özel bir ibadet olmamasına karşın her kandilde olduğu gibi bu mevlid kandilinde de bol bol dua edip, Allah'tan affımızı istemek, Kur'an okuyup, nafile namazlarımızı kılmak bizleri gerçek bir mümin yoluna sevk edecektir. Peki, Kandil namazı için nasil niyet edilir? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid kandili namaz niyeti nasıl edilir? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Mevlid kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Giriş Tarihi: 14.10.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 18:12
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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI VAR MI?
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI VAR MI?

➡Mevlid Kandili, alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Efendimizin (sav) dünyaya teşrif ettiği gündür. O'na inanmak, sünnetine uymak, yolundan gitmek imanımızın bir gereğidir. Gerçek mümin olmanın göstergesi Efendimize (sav) olan muhabbet, aşk, sevgidir. Efendimizin (sav) doğumunun yıl dönümü olan bu mübarek geceyi de hakkıyla ihya etmek boynumuzun borcudur. Mevlid Kandili'ne has özel bir ibadet olmamasına karşın her kandilde olduğu gibi bu mevlid kandilinde de bol bol dua edip, Allah'tan affımızı istemek, Kur'an okuyup, nafile namazlarımızı kılmak bizleri gerçek bir mümin yoluna sevkedecektir. Peki, Kandil namazı için nasil niyet edilir? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Mevlid kandili namaz niyeti nasıl edilir? Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Mevlid kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

➡Allah'ın farz kıldığı ibadetlerin başında namaz gelir. İslam'ın beş şartından biri olan namazın önemi, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde de çok defa vurgulanmıştır. Mevlid Kandili için özel bir namaz olmamakla birlikte İslam âlimleri, bu gece namaz kılmak isteyenlerin nafile namaz kılabileceklerini söylemişlerdir. Kaza borcu olanların kaza namazı kılmaları, olmayanların ise nafile namazı eda etmeleri öğütlenmiştir.

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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

➡Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

➡Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

➡Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

➡Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.

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TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

➡Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

➡Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

➡ Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31).

➡ Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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➡Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

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SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?
SEHİV SECDESİ NASIL YAPILIR?
Sehiv secdesi, namazda yanılma, unutma veya dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi hâlinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir (el-Fetâva'l-Hindiye, I, 138 vd.).
Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir: Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar "Allahü ekber" denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir ve "Allahü ekber" denilerek oturulur.
➡ Bu oturuşta, "Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir. Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 540 vd.).
➡ Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.
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