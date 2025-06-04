Kurban eti nasıl dağıtılır?

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Hz. Peygamber (SAV) kurban etinin üçe bölünerek, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.

(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10)

🔹 Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.

(Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)