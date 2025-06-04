Kurban eti nasıl dağıtılır?
Mübarek Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar Allah rızası için kestikleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bayram sofraları kurulacak ve kardeşliğin zirve yaptığı bugün evler bayram sevinciyle dolacak. Peki, oldukça merak edilen kurban eti nasıl dağıtımı nasıl yapılır? Kurban eti kimlere verilir? Kurbanın derisi satılır mı? İşte Diyanet'e göre kurban etine dair tüm merak edilenler...
🔹 Kurban ibadetinde, Allah'a (CC) yakın olma ve fedakarlıkta bulunma kavramları ön plana çıkar. Kurban, kulun bütün varlığını Allah (CC) adına feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir.
🔹 Akıl sağlığı yerinde olan, buluğ çağına ermiş ve dini ölçütlere göre zengin sayılan her Müslümanın kurban kesmesi farzdır.
Hz. Peygamber (SAV) kurban etinin üçe bölünerek, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.
(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10)
🔹 Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.
(Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)
Kurban eti dağıtımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar
🔹 1. Kurban Etinin Üç Parçaya Bölünmesi
Kurban etinin dağıtımı genellikle üçe bölünür ve şöyle yapılır:
- Birinci Parça: Aile ve yakınlar için ayrılır.
- İkinci Parça: Misafirlere, komşulara ve dostlara hediye edilir.
- Üçüncü Parça: İhtiyaç sahiplerine, yoksullara ve fakirlere verilir.