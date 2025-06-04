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Kurban eti nasıl dağıtılır?

Yayınlanma Tarihi: 04.06.2025 12:35

Mübarek Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar Allah rızası için kestikleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bayram sofraları kurulacak ve kardeşliğin zirve yaptığı bugün evler bayram sevinciyle dolacak. Peki, oldukça merak edilen kurban eti nasıl dağıtımı nasıl yapılır? Kurban eti kimlere verilir? Kurbanın derisi satılır mı? İşte Diyanet'e göre kurban etine dair tüm merak edilenler...

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Kurban eti nasıl dağıtılır?

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Kurban eti nasıl dağıtılır?

🔹 Kurban ibadetinde, Allah'a (CC) yakın olma ve fedakarlıkta bulunma kavramları ön plana çıkar. Kurban, kulun bütün varlığını Allah (CC) adına feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir.

🔹 Akıl sağlığı yerinde olan, buluğ çağına ermiş ve dini ölçütlere göre zengin sayılan her Müslümanın kurban kesmesi farzdır.

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Kurban eti nasıl dağıtılır?

Hz. Peygamber (SAV) kurban etinin üçe bölünerek, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.

(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10)

🔹 Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.

(Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)

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Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban etini nasıl paylaştırmalıyız?

🔹

1- Üçte biri, kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak verilir.

2- Üçte biri, misafirlere ikram etmek amacıyla ayrılır.

3- Sona kalan üçte biri de evdeki ailesinin yiyeceği olarak ayrılır.

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Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban eti dağıtımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

🔹 1. Kurban Etinin Üç Parçaya Bölünmesi

Kurban etinin dağıtımı genellikle üçe bölünür ve şöyle yapılır:

  • Birinci Parça: Aile ve yakınlar için ayrılır.
  • İkinci Parça: Misafirlere, komşulara ve dostlara hediye edilir.
  • Üçüncü Parça: İhtiyaç sahiplerine, yoksullara ve fakirlere verilir.

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