Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?

🔹 Bütün dinlerde kendine yer bulan kurban, İslam dininde Hz.İbrahim'in (AS) Hz İsmail'i (AS) kurban ettiği rüyayla başlar. Kurban hadisesi, Hz. İbrahim (AS) ve Hz İsmail'in (AS) imtihandan geçmeleriyle Allah Teala'nın (CC) bir kurbanlık göndermesiyle son bulur.

🔹 İslam'da kurban kesmenin hükmü vaciptir. Maddi ve manevi olarak koşullar sağlanamıyorsa kurban kesilmemelidir. Kurban kesmenin belirli şartları vardır. Bunlar: Müslüman olmak, buluğ çağına ermiş olmak, akıl baliğ olmak, nisap miktarı para ve mala sahip olmaktır.