Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?
İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği dönemlerden biri de bayramlardır. Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran'a denk geliyor. Peki, Kurban Bayramı kaç gün sürecek ve ne zaman sona eriyor? İşte merak edilen soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 11.06.2024
10:33
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
10:36
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2024 yılı Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Arife günü ise 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor.
🔹 Kurban Bayramı
16,17,18,19 Haziran olarak toplamda 4 gün kullanılacak. Kamu çalışanları için 14 Haziran'da başlayacak ve 20 Haziran'da sona erecek. Böylece 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
Osmanlı'da Kurban Bayramı gelenekleri
🔹 Kurban
Arapça kökenli bir kelimedir. Maddi manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatmak manasına gelir. Sözlükte ise dağıtılmasıdır. farz, vacib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvan etleri, fakirlere parasız olarak
🔹 Kurban kelimesi dini manada, kendisiyle Allah'a (CC) yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah'a (CC) yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı niteler.
🔹 Bütün dinlerde kendine yer bulan kurban, İslam dininde Hz.İbrahim'in (AS) Hz İsmail'i (AS) kurban ettiği rüyayla başlar. Kurban hadisesi,
Hz. İbrahim (AS) ve Hz İsmail'in (AS) imtihandan geçmeleriyle Allah Teala'nın (CC) bir kurbanlık göndermesiyle son bulur.
🔹 İslam'da kurban kesmenin hükmü vaciptir. Maddi ve manevi olarak koşullar sağlanamıyorsa kurban kesilmemelidir. Kurban kesmenin belirli şartları vardır. Bunlar: M
üslüman olmak, buluğ çağına ermiş olmak, akıl baliğ olmak, nisap miktarı para ve mala sahip olmaktır.
Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor?
KURBAN BAYRAMI KAÇ HAZİRAN?
🔹 Kurban ile ilgili birtakım ayet ve hadisler bulunur. Hac suresinin 22-34 ayetlerinde kurban şöyle geçmektedir:
Kur'an-ı Kerim'de kurban, Hac Suresi 22/34 ayetlerinde şöyle yer almaktadır:Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!
(Hac 22/34)
AYETİN TEFSİRİ
Bu âyette göze çarpan diğer bir husus, Allah rızâsı için kesilecek kurbanlıkların yine Allah tarafından hem kurban sahiplerinin yemesi hem de sıkıntı içindeki yoksulların gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla "insanlara bir rızık olarak" lutfedilmiş olduğudur. Şu halde sırf bir buyruğun şeklî olarak yerine getirilmesiyle yetinip kurban etlerinin heder edilmesi, âyetteki bu anlam inceliğine dikkat etmemek olur. Son yıllarda bu etlerin değerlendirilip yoksul ülkelere ulaştırılması yoluna gidilmesi, Kur'an'ın ruhuna ve bu âyetin amacına uygun bir uygulama arayışının güzel bir örneği sayılır.
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KURBAN İLE İLGİLİ HADİSLER
🔹 Şeddâd b. Evs diyor ki, "Ben iki şeyi Resûlullah'tan (SAV) belledim. O şöyle buyurdu:
"Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu hâlde siz (meşru bir sebeple) öldürürken de, (işkence etmeden) güzelce öldürün. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. (Biriniz hayvan keseceği zaman) bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın!"
(Müslim, Sayd, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10-11)