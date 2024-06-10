Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?

🔹 Kurban Arapça kökenli bir kelimedir. Maddi manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatmak manasına gelir. Sözlükte ise farz, vacib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvan etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmasıdır.

🔹 Kurban kelimesi dini manada, kendisiyle Allah'a (CC) yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah'a (CC) yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı niteler.