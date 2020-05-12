Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak için bilinmesi gereken 23 kavram

Sözlükte ayet "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ay ve ayattır. Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de ayet denir. Kur'ân'da bu kelime; aynı temel anlamları içerecek şekilde mucize (Bakara, 2/211; Mü'min, 40/78), alâmet (Bakara, 2/248), ibret (Nahl, 16/11), acâib iş (Mü'minûn, 23/50), delil (Rûm, 30/20-25; İsrâ, 17/12) ve Kur'ân ayeti (Nahl, 16/101) karşılığı olarak kullanılmıştır.

Kur'ân, surelerden, sureler de ayetlerden oluşmuştur.

Âyet, sonu ve başı belli olan, uzun veya kısa, bir harf veya birkaç kelime veya cümleden oluşan Allah'ın sözlerine denir. Her âyet, Kur'ân'dır. Anlamlı en kısa âyet bir kelime olan ve "yemyeşil" anlamındaki "müdhâmmetân" dır (Rahmân, 55/64). En uzun âyet ise bir sayfadır (Bakara, 2/282). Fâtiha suresinin başındaki besmele dâhil, Kur'ân da 6236 ayet vardır. Diğer surelerin başlarındaki ayetler, sureleri birbirinden ayırmak için konulmuştur, o sureden birer ayet değildir.

Ayetlerin son kelimelerine kendisinden sonra gelen ayeti ayırdığı için "fâsıla" (çoğulu) denir. Ayetlerin surelerdeki dizilişi vahiy ile belirlenmiştir. Ayetlerin bir kısmı Mekke'de bir kısmı da Medine'de inmiştir. Manalarının anlaşılırlığı bakımından ayetler muhkem ve müteşâbih kısımlarına ayrılmakla birlikte sağlam ve güzel olma bakımından bütün ayetler, muhkem ve müteşâbihtir. İlk inen ayetler, Alâk suresinin ilk beş ayetidir. Son inen ayetler hakkında görüş birliği yoktur. Bakara suresinin 278 ve 281, Nisâ suresinin 176, Tevbe suresinin 128-129, Nâs suresinin 1-3 ve Mâide suresinin 3. ayetlerinin son inen ayetler olduğu söylenmektedir.

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