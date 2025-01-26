Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam İsra ve Miraç Mucizesi: Miraç Kandili'nin faziletleri

İsra ve Miraç Mucizesi: Miraç Kandili'nin faziletleri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 26, 2025 08:44 Güncelleme Tarihi: Ocak 26, 2025 08:45

Müslümanların büyük bir mutluluk ve yoğun bir ibadet takvimi ile eda ettikleri mukaddes Üç ayların ikinci mübarek gecesi olan Miraç Kandili, Allah Resulü'nün (SAV) Kudüs'ten semaya yükselmesini ifade eder. Müslümanın miracı olarak kabul edilen namazın farz kılındığı bu mübarek gece içerisinde Müslümanlar Allah Teala'ya yönelirler. Miraç gecesinde eller semaya kalkarak dualar edilir, Rabbimizden af dilenir ve kötülüklerden uzaklaşırız. İsra ve Miraç hadiselerinin ardındaki hikmetleri araştırdık.

1/10
Sorgudan evvel sorgu
Sorgudan evvel sorgu

🔸 Hayatımıza maddi-manevi yön veren mukaddes geceler, bizlere nefsimizle baş başa kalmamız ve kendimizi sorguya çekilmeden evvel sorguya çekmemize imkan tanır.

🔸 Bu dönüm noktalarını en faydalı ve güzel şekilde geçirmek için Müslümanlar sıklıkla ibadet, taat ederek Hak Teala'yı zikreder ve selim bir kalp Allah Teala'ya yönelirler.

2/10
Bir yürüyüş ve sema
Bir yürüyüş ve sema

🔸 Receb ayının yirmi yedinci gecesi olan Miraç Kandili, Allah Resulü'nün (SAV) Kudüs-ü Şerif'ten semaya yükselmesini ifade eder.

🔸 Hicret hadisesinden bir buçuk sene evvel gerçekleşen Miraç, esasında içerisinde İsra hadisesini de barındırır. Resulullah'ın (SAV) Mekke'den Kudüs'e Burak sırtında gitmesi İsra olarak isimlendirilir.

3/10
Miraç gecesinin müjdeleri
Miraç gecesinin müjdeleri

🔸 Gece yürüyüşü anlamına gelen İsra ve yükseğe çıkmak anlamına gelen Miraç kavramları, Miraç Kandili'nde idrak edilen hadiselerdir.

🔸 Miraç gecesinde Allah Resulü (SAV) Yüce Allah (CC) ile görüştü. Bu görüşmenin müjdesi ise şirk koşmayanların affedilebileceği, Bakara suresinin son iki ayeti ve beş vakit namaz oldu.

4/10

🔸 "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."

İsrâ Suresi - 1 . Ayet Tefsiri

İsrâ Suresi - 1 . Ayet Tefsiri

Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan "göklere yükseltilme" safhasının da dahil olduğutamamı ise "yükselme, yukarı tırmanma" anlamındaki urûc kökünden türetilmiş olan ve "yükselme vasıtası, aleti" mânasına gelen mi'râc kelimesiyle ifade edilir. Hz. Muhammed'in peygamber olmasıyla birlikte putperestlerin müslümanlar üzerinde kurduğu baskılar, muhtemelen risâletin 6. yılından itibaren Peygamber ailesiyle az sayıdaki müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

5/10
Göklerdeki ferahlama
Göklerdeki ferahlama

🔸 Miraç hadisesi "hüzün senesi" olarak anılan bir dönemde meydana gelir. Bu dönemde hem Hz. Hatice annemizin vefatı hem de Ebu Talib'in vefatı ve Müslümanlara yönelik uygulanan ambargo politikaları Resulullah'ı (SAV) bunaltmıştı.

🔸 Bir ferahlık olsun diye tebliğ için Taif'e uğrayan Allah Resulü (SAV) burada taşlı saldırıya uğrar. Bu şartlar altında önce İsra sonra Miraç gerçekleşir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dinde Genel Kavramlarla Konuşma Sorunu: Din Nedir 2

Dinde Genel Kavramlarla Konuşma Sorunu: Din Nedir (2)

Üç aylar sözlüğü

Üç aylar sözlüğü

Mesleklerimizin ve mensubiyetlerimizin merkezi

Mesleklerimizin ve mensubiyetlerimizin merkezi

Mehmet Emin Ay anlatıyor: Karanlık ile nuru ayıran gece

Mehmet Emin Ay anlatıyor: Karanlık ile nuru ayıran gece

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından bayraklar yarıya indirildi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

RTÜK Başkanı Şahin, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi

Filistin’in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Filistin'in bağımsızlığını resmi olarak tanıyan ülkeler

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde otelde çıkan yangında can kaybı 10’a yükseldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında can kaybı 10'a yükseldi

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 90 Filistinli esir serbest bırakıldı