İslam Tıp Tarihi Dersleri - İslam tıbbının zirve dönemi - Fikriyat Akademi

🔸 Müslüman diyarındaki hastanelerle Avrupa hastanelerinin birbirinden farkını bariz bir şekilde görüyoruz. Paris'te bir hastane anlatılıyor: "Hastanenin odalarında saman üzerinde insanları yatırıyorlar, doğru dürüst bir yatakta yok. Hastalar yerlerde yatarken bir taraftan fareler koşuşturuyor."

🔸 Olayı anlatan bir tabip diyor ki: "Bir kadın doğum yapacaktı, doğum sırasında onu saman balyaları üzerinde yatırmışlardı orada her türlü böcek her türlü mikrop vardı." Böyle bir hastaneyi düşünün bir de ballı böreğin çıktığı, doldurulmuş tavukların olduğu, çarşafların her gün yıkandığı ve hastaların her gün banyo yaptırıldığı bir yer düşünün. Aradaki fark bariz ortada.