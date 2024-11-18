İslam Tıp Tarihi Dersleri - İslam tıbbının zirve dönemi - Fikriyat Akademi
Fikriyat Akademi'nin başlangıç eğitimi "İslam Tıp Tarihi Dersleri"nin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Prof. Dr. Ahmet Ağırakça bu derste, "İslam Tıbbının Zirve Dönemi"ni anlatıyor. Batılıların temizliği, Haçlı seferleri sırasında Müslümanlardan öğrendiğini belirten Ahmet Ağırakça, Müslüman hastaneleriyle Avrupa hastanelerinin de farkını açıklıyor. Bunların yanı sıra İslam'da bir hastanenin yapılış hikayesinden bahsediyor. Son olarak da "İslam tıbbında doktorun ahlakı nasıl olmalı?" sorusuna cevap veriyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2024
16:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024
17:00
İslam tıbbının zirve dönemi
🔸 Tahrif edilmiş, bozulmuş Hristiyanlık Hz. İsa'ya gelen Hristiyanlık değildir. Tamamen tahrif edilmiştir, bozulmuştur ama kilise özellikle belli bir dönemden sonra çok etkin olduğu için her yerde kilise vardır.
🔸 Haçlı Seferleri sırasında şövalyenin birisi sefere çıkacağı zaman papaz olan babası ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor,
diyor. Bu onların dini anlayışlarına ters olarak görülüyor. "Bak oğlum, sen öyle bir yere gideceksin ki orada insanlar her gün yıkanıyorlar. Sen sakın yıkanmayasın"
🔸 Kirli kalmak, dünyevi şeylerden uzak durmak son derece tâbi ya pintiliktir başka bir şey değildir ve
diyor. Haçlı Seferleri sırasında hamamın, temizliğin ne olduğunu, insanın nasıl temizlenmesi gerektiğini Müslümanlardan öğreniyorlar. "sakın yıkanma eğer çok çok fazla kirin artarsa bir adam tut taşlarla o kirini kazımaya çalış"
İslam Tıp Tarihi Dersleri - Tercüme Eserler ve Beytü'l-Hikme - Fikriyat Akademi
🔸 Hastanelerdeki durum zaten tamamen bariz bir şekilde kendini göstermektedir, verdiğimiz
'nden tutun En-Nuri Hastanesi Bağdat'taki hastaneler, Halep'teki hastaneler, Mardin'deki hastaneler...
🔸 Mardin'de kurulan ilk hastane,
Eminüddin Hastanesi'dir. Bu hastane, Artuklular zamanında kurulmuş bir hastanedir. Bu hastanelere baktığımız zaman, "Dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki en lüks, en pahalı hastaneleri düşünün bir de Hindistan'ın çok fakir bir bölgesinde her şeyden mahrum kalmış bir hastaneyi karşılaştırdığınız zaman nasıl bir fark çıkacak karşınıza?"
Müslüman hastanelerinin özellikleri
🔸 Müslüman diyarındaki hastanelerle
Avrupa hastanelerinin birbirinden farkını bariz bir şekilde görüyoruz. Paris'te bir hastane anlatılıyor: "Hastanenin odalarında saman üzerinde insanları yatırıyorlar, doğru dürüst bir yatakta yok. Hastalar yerlerde yatarken bir taraftan fareler koşuşturuyor."
🔸 Olayı anlatan bir tabip diyor ki:
"Bir kadın doğum yapacaktı, doğum sırasında onu saman balyaları üzerinde yatırmışlardı orada her türlü böcek her türlü mikrop vardı." Böyle bir hastaneyi düşünün bir de ballı böreğin çıktığı, doldurulmuş tavukların olduğu, çarşafların her gün yıkandığı ve hastaların her gün banyo yaptırıldığı bir yer düşünün. Aradaki fark bariz ortada.
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile İslam Tıp Dersleri 2 - Nebevi Tıp
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'nin kendisi müzisyen olduğu için çok güzel ud çalar ama tabip olduktan sonra bunu sadece kendi kendine çalar kimsenin önünde çalmaz ve der ki Ebubekir Râzi demiştir. "ayıptır, benim saçım sakalım beyazladı bundan sonra benim böyle bir müzisyen olarak görünmem güzel değildir"
Ebubekir Râzi kimdir?
Hem hekim hem de filozof olarak İslam medeniyetine önemli, katkılar sunan Ebubekir er-Razi, medeniyetimizin altın çağında yaşamış. İlim tahsili boyunca çalışkan ve üretken tavırları ile dikkat çeken Razi, geometri dışındaki diğer ilim dallarında eserler kaleme alır. Hayatının son dönemlerinde görme yetisini kaybeden Ebubekir er-Razi sonraki nesillere zengin bir miras bırakmıştır.
İslam'da hastanelerin yeri nasıl belirlenirdi?
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İslamî dönemlerde hastaneler çok ilginç yöntemlerle kurulmuştur. Öncelikle bir koyun kesilir ve koyunun el büyüklüğünde etleri Bağdat'ın muhtelif tepelerine, sağına, soluna, sokaklarına, tepelerine, tarlalarına bırakılır ya da asılır.
🔸 Bu etler
5-6 gün buralarda bekletilir. Ardından gidip incelenir, en az etin bozulduğu yer neresi bakılır. Rutubetin az olduğu yerlerde et bozulmaz veyahut daha az bozulmuş olur. O etin en az bozulduğu tepeye hastane kurulur.