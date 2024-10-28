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İmam Tahavi'nin el-Akidetü't Tahaviyye kitabından cümleler

İslam tarihinin pek çok döneminde alimler akaid metinleri kaleme alarak Müslümanları itikatları hususunda bilgilendirme çabası içinde olmuşlardır. 10. yüzyılın büyük fakih ve muhaddislerinden olan İmam Tahavi de kaleme aldığı "akideti Ehli's-sünne ve'l cemaa" ya da daha çok bilinen ismiyle "el-Akidetü't Tahaviyye"de kelami meseleleri büyük bir açıklık ile işlemiştir. Zamanla toplumda ciddi bir karşılık bulan el-Akidetü't Tahaviyye'den önemli cümlelerin altını çizdik.

Giriş Tarihi: 28.10.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 09:18
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Yüce Allah'ın tevhidi hakkında, Allah'ın tevkifine inanarak: Deriz ki: Şüphesiz ki Allah birdir, O'nun hiçbir ortağı yoktur.

İmam Tahavi

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O peygamberlerin sonuncusu, muttakilerin imamı, resullerin efendisi ve âlemlerin Rabbi'nin habibidir.

İmam Tahavi

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Şüphesiz ki Kur'an, Allah'ın kelâmıdır. Keyfiyetsiz ve sözlü olarak O'ndan sadır olmuştur. Allah onu resulüne vahiy olarak indirmiştir. Müminler de bu şekilde onu hak bilerek tasdik etmişlerdir.

İmam Tahavi

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İslâm'ın ayağı ancak teslim oluşun ve teslimiyet gösterişin üzerinde sapasağlam durabilir.

İmam Tahavi

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O, sınırlardan ve nihai noktalardan yüce ve münezzehtir. Erkân, organ ve araçlardan münezzehtir.

İmam Tahavi

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