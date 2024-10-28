İmam Tahavi'nin el-Akidetü't Tahaviyye kitabından cümleler

İslam tarihinin pek çok döneminde alimler akaid metinleri kaleme alarak Müslümanları itikatları hususunda bilgilendirme çabası içinde olmuşlardır. 10. yüzyılın büyük fakih ve muhaddislerinden olan İmam Tahavi de kaleme aldığı "akideti Ehli's-sünne ve'l cemaa" ya da daha çok bilinen ismiyle "el-Akidetü't Tahaviyye"de kelami meseleleri büyük bir açıklık ile işlemiştir. Zamanla toplumda ciddi bir karşılık bulan el-Akidetü't Tahaviyye'den önemli cümlelerin altını çizdik.