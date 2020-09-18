En yeni Cuma mesajları 2020! Resimli, anlamlı ve en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!
En yeni Cuma mesajları 2020! Resimli, anlamlı ve en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!
Cuma mesajları, Müslümanların her hafta birbirini tebrik için attıkları, mübarek günde duaların kabul olmasını niyaz ettikleri mesajlardır. İnsanların bir araya geldiği ve cemaatle namaz kıldığı Cuma gününde, duaların kabul olduğu gizli bir an bulunur. Bu nedenle dua etmek, niyazda bulunmak önemlidir. Pek çok kişi, birbirine Hayırlı Cumalar mesajı atacak ve iyi niyetlerde bulunacak. İşte, en yeni Cuma mesajları 2020! Resimli, anlamlı ve en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!