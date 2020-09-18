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  • En yeni Cuma mesajları 2020! Resimli, anlamlı ve en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

En yeni Cuma mesajları 2020! Resimli, anlamlı ve en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

Cuma mesajları, Müslümanların her hafta birbirini tebrik için attıkları, mübarek günde duaların kabul olmasını niyaz ettikleri mesajlardır. İnsanların bir araya geldiği ve cemaatle namaz kıldığı Cuma gününde, duaların kabul olduğu gizli bir an bulunur. Bu nedenle dua etmek, niyazda bulunmak önemlidir. Pek çok kişi, birbirine Hayırlı Cumalar mesajı atacak ve iyi niyetlerde bulunacak. İşte, en yeni Cuma mesajları 2020! Resimli, anlamlı ve en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:31
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İslam âleminin önem verdiği ve mübarek kabul ettiği bir gündür Cuma günü. Bu nedenle Müslümanlar birbirlerine Cuma mesajları atarak sevdiklerine "hayırlı cumalar" temennisinde bulunurlar. Müslümanların bir araya gelerek cemaat halinde Cuma namazı kıldıkları bu mübarek günde duaların kabul olması niyaz edilir. Her hafta olduğu gibi ayetli, dualı, resimli, anlamlı en güzel ve en yeni Cuma mesajlarını derledik. WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi mecralarda paylaşabileceğiniz Hayırlı Cumalar mesajları…

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Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Seçkin hafızlardan sure ve mealleri dinlemek için tıklayın.

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Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerimize olsun.

Hayırlı Cumalar.

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Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekâmül ve metanet ihsan eyle. Âmin! Cumanız mübarek olsun.

Cuma namazı nasıl kılınır? Hangi dualar ve sureler okunur?

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Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç…
Cumamız bayram tadında olsun…

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