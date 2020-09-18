En yeni Cuma mesajları 2020! Resimli, anlamlı ve en güzel Hayırlı Cumalar mesajı!

İslam âleminin önem verdiği ve mübarek kabul ettiği bir gündür Cuma günü. Bu nedenle Müslümanlar birbirlerine Cuma mesajları atarak sevdiklerine "hayırlı cumalar" temennisinde bulunurlar. Müslümanların bir araya gelerek cemaat halinde Cuma namazı kıldıkları bu mübarek günde duaların kabul olması niyaz edilir. Her hafta olduğu gibi ayetli, dualı, resimli, anlamlı en güzel ve en yeni Cuma mesajlarını derledik. WhatsApp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi mecralarda paylaşabileceğiniz Hayırlı Cumalar mesajları…