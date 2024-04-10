Dünyadan Ramazan bayramı manzaraları
Bir mutluluk vesilesi olan bayramlar, Müslüman toplumların bir araya gelip birlikte sevinçlerini kutladıkları özel günlerdir. Bu kutsal günler, İslam'ın barış, birlik ve dayanışma mesajlarını yansıtır. Tüm dünyadaki müminler, bayram sabahında en güzel kıyafetlerini giyip en içten duygularla bir araya gelerek bayram namazını kılarlar. Bu manevi birliktelik ve coşku, farklı kültürlerin ve coğrafyaların zenginliklerini yansıtır. İşte sizler için dünyanın dört bir yanından farklı coğrafyalardaki Müslüman toplulukların bayram sevincini ve birliğini yansıtan anlarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 10.04.2024
11:10
📍 FİLİSTİN - GAZZE
🔹 İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.İsrail'in abluka ve saldırılarının Ramazan Bayramı'nda da sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde buruk bir bayram geçiyor. Gazze'nin Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, bayram namazını açık alanda kıldı.
📍 FİLİSTİN - KUDÜS
🔹 İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Ramazan Bayramı namazını 60 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.
🔹 Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da cuma namazının 60 binden fazla Müslümanın katılımıyla eda edildiği belirtildi. Binlerce Müslüman, sabah namazı saatlerinden itibaren yağışlı havaya rağmen Aksa'ya akın etti.
📍 JAPONYA - TOKYO
🔹 Japonya'nın başkentindeki Tokyo Camisi'nde bayram namazı kılındı. Tokyo ve çevre eyaletlerde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentin en büyük mescidi Tokyo Camisi'nde bir araya geldi.
🔹 Pakistan, Mısır, Endonezya dahil birçok ülkeden gencinden yaşlısına çok sayıda Müslüman, erken saatlerde camiyi doldurdu. Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu. Burada kadınlara yönelik ayrı bölüm de oluşturuldu.
BOSNA HERSEK - SARAYBOSNA
📍 BOSNA HERSEK - SARAYBOSNA
🔹 Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, yüzlerce kişi tarihi Osmanlı çarşısı Başçarşı'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde bayram namazını kılmak için buluştu.
🔹 Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, namazı kıldırdıktan sonra verdiği hutbede, "Allah'ın rahmet, mağfiret ve acılardan kurtuluş ayı olan ramazan geçti. Dün gece onu biraz üzüntüyle uğurladık ve bize getirdiği birçok güzel şeye veda ettik. Bu sabah bayramımızı karşıladığımız için çok mutluyuz." dedi.
📍 ARNAVUTLUK - TİRAN
🔹 Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslüman'ın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.