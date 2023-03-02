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Cuma Mesajları: Ayetli, en güzel, resimli, hadisli, dualı, yeni ve anlamlı Cuma mesajları 2023

Müslümanlar için hürriyet kadar mühim olan Cuma günü, iç,nde Cuma namazını da barındırdığı için her hafta adeta bayram havasında idrak edilir. Müslümanlar sıla-i rahim hususunda bilhassa Cuma günü daha fazla dikkat ve rikkat gösterirler. Müminler ailelerine cuma mesajları atarak onların hatırlarını gözetirler. Kısa, anlamlı, ayetli, hadisli, uzun Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. En anlamlı Cuma mesajları 2023 metinlerine ulaşmak için doğru yerdesiniz. İşte uzun, anlamlı, manalı, hadisli, ayetli, resimli Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:12
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Ya Rabbi

Her veçheden gelebilecek tüm belalara karşı Müslümanları koru. Bizleri sana layık kullardan eyle.

Hayırlı Cumalar

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Rabbimiz

En güzel isimlerini dilimize pelesenk eyle. Bizleri adını dilinden düşürmeyen kullarından kıl.

Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Milletimizi ve devletimizi payidar kıl. En kötü günlerimizde dahi aramıza nifak sokmak isteyenlere izin verme.

Hayırlı Cumalar

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Hayırlı Cumalar

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Ya Rabbi

Neslimizi sana asi olmayan zahit, âlim ve abid kimseler eyle.

Hayırlı Cumalar

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