Bir hüznün eseri: Hadikatü’s Süeda

🔶 Edebi eserler tarihi bir olayı okuyucuya en güzel şekilde anlatır. Fuzuli'nin "Hadikatü's Süeda" adlı eseri de bu kitaplardan biridir. İslam tarihinde önemi büyük olan Kerbelâ Olayı'nı, biz Müslümanlara en güzel biçimde hissettiren bu eser, Türk edebiyatı maktel türünün en kamil örneğidir.

🔶 Fuzuli'nin, Hadikatü's Süeda adlı eseri, Kerbelâ olayını ve Hz. Hüseyin'i anlatır. Mensur ve manzum şeklinde yazılmış olan bu eserin diğer adı "Saadete ermişlerin bahçesi" olarak günümüz Türkçesine geçer. Fuzuli bu eserini Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin, Ravzatü'ş Şüheda adlı eserine nazire olarak yazar.

📌Hüseyin Vaiz-i Kaşifi kimdir?

1457 dolaylarında İran'ın Horasan bölgesinde doğmuştur. Vaazları ile tanınan sanatçı, vaiz lakabıyla ve şiirlerinde kullandığı "Kaşifi" mahlasıyla tanınır. Tefsir, tasavvuf, edebiyat başta olmak üzere çeşitli konularda eserler vermiştir. En bilinen eseri Kerbelâ Olayı'nı konu edindiği "Ravzatü'ş Şüheda"dır.