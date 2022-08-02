Bir hüznün eseri: Hadikatü's Süeda
Muharrem ayı hem yeni bir yılın başlangıcı hem de hüzün ayıdır. Hz. Peygamber'in "Allah'ın ayı" olarak nitelediği bu zaman dilimi ayrıca Peygamberimizin torunu Hz Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini de içinde barındırır. Bu sebepten dolayı ay boyunca Müslümanlar muhtelif vesilelerle "Cennet Gençlerinin Efendisi" olan Hz. Hüseyin'i yad ederler. Edebiyatımızda ise bu vesile ile yazılan eserler maktel türüne girer. Fuzuli tarafından kaleme alınan "Hadikatü's Süeda" da maktel türünün en meşhur eseridir.
Giriş Tarihi: 02.08.2022
12:57
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
13:14
🔶 Edebi eserler tarihi bir olayı okuyucuya en güzel şekilde anlatır. Fuzuli'nin "
Hadikatü's Süeda" adlı eseri de bu kitaplardan biridir. İslam tarihinde önemi büyük olan Kerbelâ Olayı'nı, biz Müslümanlara en güzel biçimde hissettiren bu eser, Türk edebiyatı maktel türünün en kamil örneğidir.
🔶 Fuzuli'nin,
Hadikatü's Süeda adlı eseri, Kerbelâ olayını ve Hz. Hüseyin'i anlatır. Mensur ve manzum şeklinde yazılmış olan bu eserin diğer adı olarak günümüz Türkçesine geçer. Fuzuli bu eserini "Saadete ermişlerin bahçesi" adlı eserine Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin, Ravzatü'ş Şüheda nazire olarak yazar.
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Hüseyin Vaiz-i Kaşifi kimdir?
1457 dolaylarında İran'ın Horasan bölgesinde doğmuştur. Vaazları ile tanınan sanatçı, vaiz lakabıyla ve şiirlerinde kullandığı " Kaşifi" mahlasıyla tanınır. Tefsir, tasavvuf, edebiyat başta olmak üzere çeşitli konularda eserler vermiştir. En bilinen eseri Kerbelâ Olayı'nı konu edindiği "Ravzatü'ş Şüheda"dır.
🔶 Metin esas itibarıyle
manzum olmasına rağmen Fuzuli, metin arasında toplam yer verir. 1152 beyitten oluşan on altısı Arapça, 525'i Türkçe, 5421 parça da manzume
🔶 İslam tarihinde önemli bir yeri olan ve Hz.
Hüseyin'in (RA) şehit edilmesi merkeze alınarak yazılan "Kerbelâ" hadisesinin Türk edebiyat tarihindeki olarak kabul görür. maktel geleneği içindeki en iyi örneği
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Maktel nedir?
Mersiye türünün özel bir türü olan maktel, İslam tarihinde önemli bir olay olan Kerbelâ Vakası'nda şehit edilen başta Hz. Hüseyin (RA) olmak üzere Kerbelâ şehitlerini konu edinen metinlere denir. Maktel-i Hüseyin olarak da adlandırılır.
Hadikatü's Süeda'nın içeriği
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Fuzulî mukaddimede, Türklerin Kerbelâ olayını okuyacakları bir kitap olmamasından dolayı bu eseri kaleme aldığını söyler. Fuzulî'nin bu meşhur eseri bir mukaddime (giriş), on bölüm ve bir hâtimeden (sonuç ) oluşur.
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Hadikatü's Süeda'nın on bölümünün içeriği şu şekildedir:
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Birinci bölümde: Âdem, Nûh, İbrâhim, Ya'kūb, Mûsâ, Îsâ, Eyyûb, Zekeriyyâ ve Yahyâ peygamberlerin çektikleri sıkıntıları anlatır.
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İkinci bölümde: Kureyş'in Peygamber Efendimize (SAV) çektirdiği eziyetleri anlatır.
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Üçüncü bölümde: Hz. Peygamber'in (SAV) vefatını anlatır.
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Dördüncü bölümde: Hz. Fatıma'nın (RANHA) hayatı ve vefatını anlatır.
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Beşinci bölümde: Hz. Ali'nin (RA) şehit edilmesini anlatır.
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Altıncı bölümde: Hz. Hasan (RA) ve şehit edilmesini anlatır.
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Yedinci bölümde: Hz. Hüseyin'in (RA) Medine'den ayrılıp Mekke'ye gidişini anlatır.
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Sekizinci bölümde: Hz. Hüseyin'in (RA) amcasının oğlu Müslim b. Akîl'in şehadetini anlatır.
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Dokuzuncu bölümde: Hz. Hüseyin'in (RA) Mekke'den ayrılıp Kerbela'ya gidişini anlatır.
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Onuncu bölümde: İlk kısımda Hz. Hüseyin'in (RA) Yezid'in ordusuyla savaşması ve Hür b. Yezid ile bazı kişilerin öldürülmesi, ikinci kısım ise Hz. Hüseyin'in (RA) ve ailesinin şehit edilmesi anlatılır.
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Sadakatü's Süeda'nın bölümünde ise üç kısım vardır. Hz. hatime Hüseyin'in (RA) şehit edilmesinin ardından Ehlibeyt hanımlarının Şam'a götürülmesini anlatan meşhur terkib-bend ile sonlanan ilk kısımdan sonra, ikinci kısım yer alır. on iki imam hakkında bilgi verilen
🔶 Son kısımda münacat diğer bir deyişle yakarış bölümü bulunur.
Fuzuli, burada Kanuni Sultan Süleyman'a ve eserini yazması için kendisini destekleyen Mehmet Paşa'ya dua eder.
🔶 Fuzuli, eserinde peygamberlerin çektikleri eziyetleri yalnızca didaktik bir anlayışla aktarmaktan ziyade o eziyetleri Kerbela'da Hz. Hüseyin'in (RA) çektiği sıkıntılar ile kıyaslar.