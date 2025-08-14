"Ben hafız oldum baba!" I Babalarına hafızlık müjdesini veren kızları

2 /15













Zümra Rukiye: Geç geldiği için biz zaten çok görüşemiyorduk hafızlık sürecimde. Ben erken uyumak zorundaydım, babam da geç geldiği için çok görüşemiyorduk. Bazen sabahları ya da cumartesi akşamları falan görüşüyorduk. O zaman da videoyu iki de bir izleyerek, güldüm biraz.

Özge Özkul: Peki o gün hafız olacağın belli miydi, yoksa sürpriz mi oldu?

Mücahit Demir: Yani süreç şöyle ilerliyor. Dönüşlerini falan biliyorsunuz ama ben tamamıyla zaten… Biz biraz daha dış kısmında kaldığımız için tamam, işte şu aylarda bitecek ama o gün ders verdi mi, veremedi mi, biz bilmiyoruz. Annesi biraz daha alakadar bu durumla. Biz, takriben, benim bildiğim bir ay falan daha vardı. Ama bu süreç uzayabiliyor; eğer ders vermediği zaman ya da sınavları falan var, onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben dediğim gibi, sabahleyin zaten yalnızım, bilmiyordum. Biraz spontane gelişti bu olay. Mesela 15-20 gün sonra diyorlar veya bir ay sonra, bunun uzama ihtimali de olabiliyor. İşte ders vermediyse, açık yaptıysa bu bir ay, bir buçuk aya da çıkabilir. İşte bir hafta daha geç olabilir. Ama dediğim gibi, o gün böyle bir telefon falan beklemiyorduk.

Muharrem Cirit: Şunu ifade etmek isterim. Ben dış dünyada da böyleyim. Bir şeye inanırım: Güzellikler konuşuldukça artar. Bir de salihlerin anıldığı yere rahmet akar. O nedenle videodaki tepkiler ve insanların yazdıkları için çok teşekkür ederim ama şunu bilmelerini isterim: Teşekkürlerin tamamını kabul etmekle beraber bunu ifade etmek de durumundayım. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a da hediye ederim. Çünkü bizim orada sergilediğimiz tavırla yaklaşmaya çalıştığımız kimse, Habib-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Sadece ondan bir kırıntıya insanlar bu kadar övgü bahşetti. Hepsi çok sağ olsun. Ama dediğim gibi, bizim burada sevincimiz, kızımızın zaten Allah katında aldığı taç.