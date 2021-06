Ayet ve hadislerin ışığında İslam'da ticaret ahlakı

📌 Yüce Allah'ın insanlara yol göstermesi için gönderdiği peygamberlerin her biri, nübüvvet işlerinin yanında dünyevi işlerle meşgul olarak meslek edindiler. Hem başkalarında faydalı meslek öğrettiler hem de onları boyun eğmekten kurtardılar. Örneğin, Hz. Nuh (as) marangoz, Hz. İdris (as) terzi, Hz. Davud (as) ise demirci ve zırh ustasıydı. Yine bu peygamberlerin hemen hepsi hayatlarının belirli dönemlerinde bir süre çobanlık da yapmışlardı.

🔹Son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav) ise küçüklüğünde çobanlık yaptı, gençliğinde ticaretle meşgul oldu. Hatta kendisine ticaret ve tabii yaşamındaki dürüstlüğüne istinaden "el-Emin" yani güvenilir kimse dendi.