Ayet ve hadislerin ışığında İslam'da ticaret ahlakı
Dinimize göre, bir Müslümanın başkasına muhtaç olmadan hayatını sürdürmesi esastır. Bu maksatla helal ve meşru yoldan kazanç temin etmek, ticaretle ilgilenmek övgüye lâyık bir durumdur. İslam, tüm insanlığa güvenli ve dengeli bir hayatın yol haritasını çizer. Bundan dolayı da alışveriş ve ticaret ahlâkına dair birtakım ilkeler koyar. Gelin, ayet ve hadislerin ışığında İslam'da ticaret ahlakına daha yakından bakalım.
Giriş Tarihi: 17.06.2021
16:23
Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
16:55
📌 Yüce Allah'ın insanlara yol göstermesi için gönderdiği
nübüvvet işlerinin yanında dünyevi işlerle meşgul olarak meslek edindiler. peygamberlerin her biri, Örneğin, Hz. Nuh (as) marangoz, Hz. İdris (as) terzi, Hz. Davud (as) ise demirci ve zırh ustasıydı. Yine bu peygamberlerin hemen hepsi hayatlarının belirli dönemlerinde bir süre çobanlık da yapmışlardı. Hem başkalarında faydalı meslek öğrettiler hem de onları boyun eğmekten kurtardılar.
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ise küçüklüğünde çobanlık yaptı, gençliğinde ticaretle meşgul oldu. Hatta kendisine ticaret ve tabii yaşamındaki dürüstlüğüne istinaden Son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav) "el-Emin" yani güvenilir kimse dendi.
📌 Mekke, Arap Yarımadası'nın merkezi konumunda olduğu için burada değişik zamanlarda panayırlar kurulur ve
sürdürülürdü. Dolayısıyla bu yörede yaşayan birçok insanın en önemli geçim kaynaklarından biri ticaret idi. canlı bir ticaret hayatı
🔹Peygamber Efendimize (sav) risalet görevi verilmeden önce başarılı bir ticaret hayatı sürdürdü,
Allah Resulü (sav), ticarette dürüstlük ve pazarlıkta açıklık hakkında sarf ettiği sözleriyle, Kur'an'ın ışığında alışverişte usulü düzenledi. Hz. Hatice'nin mallarını Şam'da, oradan getirdiği malları ise Mekke'de sattı.
📌 Peygamber Efendimizin (sav) insanları ticarete teşvik ederdi. Bu sayede Asr-ı Saadet'te
tüccarlıkları ile ünlendi. Munkiz isimli konuşma özürlü bir sahabiye sağlanan ayrıcalıklarla ticaret imkânı sunuldu. Medineli hanım sahabilerden Kayle, Müleyke, Esma ve Havle (ra)
🔹Allah Resulü (sav), teşvik ediciliğine dair bir diğer güzel örnek ise Hz. Abdullah'a (ra) yaptığı duadır. Hz. Cafer'in yetim kalan on yaşlarındaki oğlu Abdullah'ı pazarda satış yaparken görmesi üzerine tezgâhına gidip tebrik ve teşvik etmiş, ellerini açarak
bulunmuştur. bereket duasında
(x) Ticaret ile ilgili ayetler
TİCARET AHLAKINA DAİR İLKELER
📌 Hz. Peygamber (sav),
(Camlu's- Sagîr) diyerek herkesin ticarî faaliyet içinde bulunabileceğini beyan etti. "Rızkın onda dokuzu ticarettedir."
🔹Bir Müslümanın
dinimize göre esastır. Bu maksatla helal ve meşru yoldan kazanç temin etmek, ticaret hayatının içinde bulunmak başkasına muhtaç olmadan hayatını sürdürmesi övgüye lâyık bir durumdur.
🔹İslam, tüm insanlığa
çizer. Bundan dolayı da alışveriş ve ticaret ahlâkına dair de birtakım ilkeler koyar👇 güvenli ve dengeli bir hayatın yol haritasını
📌Hz. Peygamber'e (sav) "En faziletli kazanç hangisidir?" diye sorulduğunda O (sav),
diyerek cevap vermiştir. (İbn Hanbel, III, 467) "Helâl/ makbûl bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır."
📌Ticaret ahlakın
Bir Müslüman dünya için çalışırken ahiretini unutmamalıdır. Bundan dolayı da kazancına haram bulaştırmamaya özen göstermeli, helal olmayan yollardan servet edinmemelidir. en önemli ilkesi, kazancın helâl olmasıdır.
🔹Kul hakkının ve
dinimizce yasaklanmıştır. Bir Müslüman haksız kazançtan, faizden, karaborsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan helal-haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü alışveriş tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez.
(x) Helal kazanç hakkında 40 hadis