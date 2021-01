Ayet ve hadisler ile Allah'ı her durumda anmak

Müslümanlar yaşamın her anında Allah'ı hatırında tutarak, kulluğunun bilincinde olmalıdır. Müminin Rabbini anması kalbin gıdası ve kurtuluş vesilesidir. Nitekim ayet-i kerimede de "Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur" buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz, otururken, uyurken, konuşurken, bir işe başladığında kısacası her zaman Rabbini anardı. Sizler için Allah'ı her durumda anmanın önemini belirten ayet ve hadisleri derledik.