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Ayet ve hadisler ile Allah'ı her durumda anmak

Müslümanlar yaşamın her anında Allah'ı hatırında tutarak, kulluğunun bilincinde olmalıdır. Müminin Rabbini anması kalbin gıdası ve kurtuluş vesilesidir. Nitekim ayet-i kerimede de "Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur" buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz, otururken, uyurken, konuşurken, bir işe başladığında kısacası her zaman Rabbini anardı. Sizler için Allah'ı her durumda anmanın önemini belirten ayet ve hadisleri derledik.

Giriş Tarihi: 01.01.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 12:00
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"Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar..."

(Âl-i İmrân suresi,190 – 191. ayetler)

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"Sabah, akşam Rablerine, O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret ve gözlerini onlardan ayırma..."

(Kehf suresi, 28.ayet )

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"Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma."

(A'râf suresi, 205. ayet)

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"Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et..."

(Tâhâ suresi, 130. ayet)

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"Allah'ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O'nu tesbih ederler..."

(Nûr suresi, 36-37. ayetler)

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