Maymun çiçeği hakkında en çok merak edilenler

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ile beraber dünya çapında viral olan ve araştırılan maymun çiçeği virüsü bulaşıcı bir hastalık. Bu virüs için alınacak en önemli önlem ise ortak alanlardan uzak kalmak. Tıbbi olarak mpox olarak anılan maymun çiçeği virüsü hakkında en çok merak edilen soruları araştırdık.