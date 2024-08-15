Maymun çiçeği hakkında en çok merak edilenler
Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları ile beraber dünya çapında viral olan ve araştırılan maymun çiçeği virüsü bulaşıcı bir hastalık. Bu virüs için alınacak en önemli önlem ise ortak alanlardan uzak kalmak. Tıbbi olarak mpox olarak anılan maymun çiçeği virüsü hakkında en çok merak edilen soruları araştırdık.
Giriş Tarihi: 15.08.2024
10:39
▪ Tüm dünyada paniğe sebep olan
maymun çiçeği virüsünden korunmanın ilk yolu kalabalık ortamlardan uzak kalmak. Peki, maymun çiçeği virüsü ile alakalı en çok mera edilen sorular neler?
Maymun çiçeği virüsü en çok nasıl bulaşır?
▪ İnsanların topluca ve kalabalık halde gidebileceği kapalı mekanlar, toplu kullanılan kapalı havuzlar, sauna, buhar odaları, hamam ve jakuzilerden hastalığın bulaşma ihtimali bulunmaktadır.
▪ Bu alanlara mümkünse hastalık şüphesi taşıyanların gitmemesi gerekmektir. Özellikle hamamlarda hastalık şüphesi olanlardan yakın temas edilmemeli, köpük masajı ve kese gibi uygulamalar yapılmamalıdır.
Maymun çiçeği virüsü yeni bir hastalık mı?
▪ Virüsün neden olduğu hastalık yeni değildir. Maymunlarda 1958'de görülen virüs kaynaklı hastalık, insanlarda ilk kez 1970 yılında
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır.
Virüs en çok insanlara maymunlardan mı bulaşıyor?
Maymun çiçeği virüsü en çok insanlara maymunlardan mı bulaşıyor?
▪ İsminde 'maymun' kelimesinin olması virüsün sadece maymunlardan geçtiği algısına neden olmamalıdır. Hastalık maymunlardan daha çok fare ve sıçan gibi kemirgenlerle sincaplardan bulaşabilmektedir.
Maymun çiçeği virüsünün yeni adı ne?
Maymun çiçeği virüsünün adı "ayrımcı ve damgalayıcı" olarak görümüş ve bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tarafından Kasım 2022'de
mpox olarak değiştirildi.