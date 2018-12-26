Osmanlıca öğrenmenizi kolaylaştıracak kitaplar
XI. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde Müslüman Türklerin hâkim olduğu geniş coğrafyada İslamiyet'in şekillendirdiği kültür ve mana iklimi, günümüzde Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi adıyla bilinen bir dilinin gelişmesine olanak sağladı. Arapça, Farsça, Türkçe sözcükler ve yapılardan oluşan bu "yazı dili" yüzyıllar içinde Osmanlı tebaası olan ya da olmayan farklı ulusların dillerinden giren yeni sözcüklerle daha da zenginleşti. Bir ilim ve kültür hazinesi olan Osmanlıca, bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilmişken artık sahip çıkılıyor. Günümüzde Osmanlı alfabesini kullanmasak da bu medeniyet eserlerini okumayı isteyen pek çok kişi bulunuyor. İşte sizlere Osmanlıca öğrenizi kolaylaştıracak kitapları derledik.
Giriş Tarihi: 26.12.2018
11:06
Güncelleme Tarihi: 09.02.2019
16:20
XI. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde Müslüman Türklerin hâkim olduğu geniş coğrafyada İslamiyet'in şekillendirdiği kültür ve mana iklimi, günümüzde Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi adıyla bilinen bir dilinin gelişmesine olanak sağladı. Arapça, Farsça, Türkçe sözcükler ve yapılardan oluşan bu "yazı dili" yüzyıllar içinde Osmanlı tebaası olan ya da olmayan farklı ulusların dillerinden giren yeni sözcüklerle daha da zenginleşti.
Türkçenin dilbilgisi kurallarının temel alındığı bu yazı dili, konuşma dilinden yaralanmakla birlikte Farsçanın ve Arapçanın zengin söz varlığından fazlasıyla beslendi. Dilde sadeleşme ve harf inkılabıyla birlikte "eski yazı" ortadan kalkmakla birlikte Osmanlıcanın sözvarlığı günümüze kadar azalarak varlığını sürdürdü.
Osmanlıcaya yeni başlayan öğrencilerin kolaylıkla anlayabilmesi için konular ayrıntılı olarak anlatıldı. Öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmek maksadıyla sözcükler anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için kitabın sonunda 15 farklı konu ile ilgili "Ek" bölümlerine yer verildi. Bu bölümlerdeki lügatçelerde ilgili konulara dair Osmanlıca metinlerde karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel olan çok sayıda örneğe yer verilmiştir. Yine aynı maksatla ek bölümlerinden biri klasik Türk şiirinde sık kullanılan sözcüklere ayrılmıştır. Osmanlıca metinler okunurken karşılaşılan güçlüklerin başında okuyucunun dağarcığında bulunmayan sözcükleri okuyamaması gelmektedir. Öğretim üyeleri, ihtiyaçlara ve dersin kredisine göre öğrencilerine lügatçeleri ödev olarak verebilecekleri gibi, konu anlatımındaki örneklerle de yetinebilirler. Bu noktada İngilizce yazı dili ile boy ölçüşebilecek yegâne dil olan Osmanlıcanın gücünü sözvarlığından aldığını hatırlatmak yararlı olacaktır..
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Altı yüz sene üç kıtada hüküm sürmüş olan Osmanlı devletinin tarihi içerisinde ortaya çıkmış muhteşem bir ilim ve kültür hazinesi ve o hazinenin anahtarı olan Osmanlıca, bir zamanlar bütünüyle yokluğa terk edilmişken şimdi idare ve yeni nesil bu eşsiz kültür hazinesine sahip çıkıyor.
Osmanlıca, gerçekte öğrenilmesi çok kolay, yazması çok pratik, zengin Türkçeyi ifade eden bir yazı dilidir. Osmanlıca denilen "zengin Türkçenin" kelime hazinesi iki yüz bini geçer. Bugün ise insanlarımızın birçoğu birkaç yüz kelime ile düşünüyor, konuşuyor. Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın...
Şu anda kütüphanelerde, arşivlerde"okunmayı bekleyen" yüz binlerce Osmanlıca kitap, risale, mecmua, vesika bulunuyor.Kendi kültürümüzün "öz malı" olan bu "eskimez" yazımıza sahip çıkmanın yolu bu yazıyı öğrenmekten geçiyor.
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Osmanlı Tarihi, kaynak bakımından zengin bir alandır ve içinde, altı asrı aşkın bir medeniyeti barındırır. Bu uzun tarihin hemen her dönemi için kütüphanelerimizde, başka ülke kütüphanelerinde pek çok yazma ve matbu metin bulunur. Bütün bu kaynakların okunup anlaşılabilmesi ve değerlendirilebilmesi, diline vakıf olmakla mümkündür.
Tarihin dışında, kütüphanelerimizde, edebiyattan felsefeye; mantıktan coğrafyaya; tıptan mühendisliğe; matematikten astronomiye, hemen her bilgi alanıyla ilgili metinler mevcuttur. Bilim tarihi çerçevesinde bakıldığında; tarih, sanat tarihi ve edebiyat dışında diğer bilgi alan uzmanlarının da Osmanlı Türkçesine muhtaç oldukları bir gerçektir.
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Türkçe, Türklerin dünya üzerindeki coğrafî yayılışlarına bağlı olarak, değişik zaman dilimlerinde ve yerlerde kullanılan zengin bir dildir. Osmanlı coğrafyasında uzun yıllar kullanılan Osmanlı alfabesiyle yazılmış metin, belge ve yazıtların kolaylıkla okunup anlaşılmasını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan bu kitapta Osmanlı Türkçesinin temel gramer özellikleri ele alınmasının yanında hem bu özellikleri içeren hem de yüzyıllar içerisindeki çeşitliliği yansıtan tarihî metinlere de yer verildi. Ayrıca pek çok türde belge ve yazıt da kitaba eklendi.
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