Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri

Gençler beğenilerin arttığını gördüklerinde, beynin sosyal beyin olarak bilinen bölgeleri ve görsel dikkatle bağlantılı bölgeleri de harekete geçer. Bunun iyi bir sebebi var ve bu sebep ergenlik döneminde beyinde meydana gelen büyük değişimlerle ilgili: Ergenliğin önemli bir gelişimsel amacı da, aile grubundan nazikçe uzaklaşıp (her zaman nazikçe olmasa da!) akran grubuna doğru kaymanın sağlanmasıdır. Sosyal medya, akran ilişkilerini güçlendirmek, ait olunabilecek bir yer bulmak ve bu yere ait insanlarla tanışmak için fırsatlarla doludur.