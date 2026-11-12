Yahya Kemal Beyatlı’nın Çok Yönlü Hayatı

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◾ Gerçek adı Ahmed Agah olan Beyatlı, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2 Aralık 1884'te doğdu. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey ile şair Leskofçalı Galib'in yeğeni Nakiye Hanım'ın oğlu olan Beyatlı'nın çocukluğu, Üsküp yakınlarındaki Rakofça çiftliğinde geçti.

◾ İlköğrenimini özel Mekteb-i Edepte tamamlayan Beyatlı, 1892'de Üsküp İdadisine girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii Medresesinde Arapça ve Farsça dersleri alan usta yazar, 1897'de ailesiyle Selanik'e taşındı. Annesinin vefatı sonrası babasının tekrar evlenmesiyle Üsküp'e dönen Beyatlı, 1902'de İstanbul'a gelerek Vefa İdadisinde lise eğitimine devam etti.

◾ Beyatlı, 1903'te Paris'e giderek çeşitli eğitimler aldı ve Fransızcasını geliştirdi, 1904'te Ecole Libre des Sciences Politiques'e başladı. Usta kalem, burada Jön Türklerle yakın ilişki kurdu. Ahmed Rıza, Abdullah Cevdet, Samipaşazade Sezai, Prens Sabahattin gibi dönemin tanınan simalarıyla tanışan Beyatlı, Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar ile arkadaşlık yaptı.