Tarihimizde ilklerin öncüsü: Şemseddin Sami

📌Arnavut ve Türk Edebiyatı'nın önemli ustalarından olan Şemseddin Sami, Türk Dili ve grameri üzerine büyük çalışmalar yapmış çevirmen, edebiyatçı ve gazeteci olarak tarihte öne çıkan bir isimdir.

📌1 Haziran 1850 yılında Arnavutluk'un Frasher köyünde, ailesinin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Halil Bey'in ataları Berat'tan gelen ve bu bölgeye yerleşen tımar beylerindendi.

Tanzimat edebiyatının ilk eserleri