Sokrates'in çağlar aşan öğütleri

Kullandığı yöntem, belirlediği ilkeler ve çağlar aşan cümleleriyle Antik Felsefe'yi dönüştüren en önemli isimlerden olan Atinalı Sokrates, hayatı boyunca sorgulama kavramının etrafında kalmıştı. "Erdem bilgidir" önermesi ile kendisinden sonra bir ekol oluşturan Sokrates, etki bakımından tarihteki en önemli şahsiyetlerden birisi. Öyle ki büyük İslam filozofu Kindi, Sokrates için "Sokrat'ın Faziletine Dair Bilgi" adında bir kitap dahi kaleme almıştı. İşte, Sokrates'in çağlar aşan öğütlerini sizler için araştırdık.