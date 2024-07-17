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Sokrates'in çağlar aşan öğütleri

Kullandığı yöntem, belirlediği ilkeler ve çağlar aşan cümleleriyle Antik Felsefe'yi dönüştüren en önemli isimlerden olan Atinalı Sokrates, hayatı boyunca sorgulama kavramının etrafında kalmıştı. "Erdem bilgidir" önermesi ile kendisinden sonra bir ekol oluşturan Sokrates, etki bakımından tarihteki en önemli şahsiyetlerden birisi. Öyle ki büyük İslam filozofu Kindi, Sokrates için "Sokrat'ın Faziletine Dair Bilgi" adında bir kitap dahi kaleme almıştı. İşte, Sokrates'in çağlar aşan öğütlerini sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:47
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"Uyku hafif bir ölümdür, ölüm ise uzun bir uykudur."

Sokrates

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"İhtiyacından fazlasını talep eden onun faydasından mahrum kalır."

Sokrates

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"Kanaat yeterliliğin önderidir. Nefs muhasebesini yapmaya devam eden kişi nefsini dalkavukluktan emin kılar."

Sokrates

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"Beklentiler kötü nefsin dallarıdır."

Sokrates

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"Dünya sevgisi yüzünden kulaklar hikmete karşı sağır olur, kalpler basiret nuruna karşı kör olur."

Sokrates

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