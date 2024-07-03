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Sezai Karakoç'un "Makamda" eserinden manidar alıntılar

Mütefekkir ve şair Sezai Karakoç, döneminin en gür seslerinden biri olmuş, aynı zamanda "Yedi Güzel Adam"ın en önemli isimleri arasındadır. Türk edebiyatının büyük isimlerinden olan usta şair Karakoç, deneme, hikaye, piyes, fıkra, inceleme ve düşünce yazıları gibi pek çok türde eserler kaleme aldı. Meşhur Monna Rosa şiiri ile akıllara kazınan Sezai Karakoç'un "Makamda" eserinden bazı sözler derledik. İşte, Sezai Karakoç'un "Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın" sözünün bulunduğu eser "Makamda" kitabından manidar alıntılar...

Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:28
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"Uyan ki, başka uyanacak vakit yoktur."

Sezai Karakoç

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"Hakikat eskimez."

Sezai Karakoç

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"Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın."

Sezai Karakoç

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"... görmeye, tanımaya, bilmeye, sevmeye geldin kalbim."

Sezai Karakoç

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"Aklın bir kılıç olsun, duygun bir kalkan, bilgin de bir zırh."

Sezai Karakoç

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