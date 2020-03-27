Sadi Şirazi kimdir? Sadi Şirazi'den alıntı ve sözler
Sadi Şirazi'nin Şam'da iken Haçlılara karşı Türk-İslam ordularında savaştığını biliyor muydunuz? İran edebiyatının büyük şairi Sadi Şirazi, mesnevi türünün en büyük üstadıydı. Onun toplumun düşünce ve isteklerine tercüman olan özlü sözleri, atasözü haline gelerek günümüze kadar kullanıldı. Moğol istilasıyla insanların genç, ihtiyar, çoluk çocuk demeden öldürüldüğü umutların tükendiği bir coğrafyada insanları yüreklendirdi. Sadi Şirazi'nin hikmetli sözlerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 27.03.2020
16:25
Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
17:28
Sadi, 1184 yılında döneminin ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Şiraz'da dünyaya geldi. Asıl adı bilinmeyen Sadi'nin babası, atabek Sa'd bin Zengî'nin hizmetinde bulunduğu için bu mahlası kullandı.
Genç yaşta kaybettiği babasının ölümü üzerine anne tarafından dedesi olan Mes'ûd b. Muslih el-Fârisî tarafından yetiştirildi. Genç yaşta babasını kaybettiğini, "Çocukların ıstırabını bilirim. Çocukluğumda babamı kaybettim" beyti ile anlatır.
DÖNEMİNİN EN İYİ MEDRESELERİNDE EĞİTİM GÖRDÜ
İlk tahlisini Şiraz'da yapan Sadi, Moğol istilasından sonra Bağdat'a göç etti. Tahsiline Nizamiye Medreselerinde devam etti. Bağdat Müstansıriyye Medresesi'nde hocalık yapan İbnü'l-Cevzî ile Bostan'da kendisinden söz ettiği Şehâbeddin es-Sühreverdî'den etkilendi.
İSLAM TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI NİZAMİYE MEDRESESİ
HAÇLILARA KARŞI TÜRK-İSLAM ORDULARINDA SAVAŞTI
Bağdat'ta
devrin önemli âlimlerinden eğitim alan Sadi, sonraki yıllarını seyahat ile geçirdi. Otuz-kırk yıl sürecek olan yolculuğunda Ortadoğu, Arabistan ve Mısır'ı dolaştı. Sadi, Şam'da iken Haçlılara karşı Türk-İslam ordularında savaştı.
Haçlılara esir düşen Sadi, yıllarca ağır istihkâm işlerinde çalıştırıldı. Sadi'nin bilgisine hayran kalan Suriyeli bir tacir, onu fidye ile satın alarak esaretten kurtardı.
HAYATINI İBADETLE GEÇİRDİ
Sadi Şirazi,
Anadolu'yu Çin'i ve Hindistan'ı gezdikten sonra memleketi Şiraz'a döndü. 1256'da memleketine döndükten sonra vefatına kadar hayatını hankahında riyâzet ve ibadetle geçirdi. 1292 yılında burada vefat etti. Mezarı Şiraz'a yakın Sadiyye'dedir.
Sadi Şirazi, mesnevi türünde verdiği yirmiden fazla eserlerle ünlendi
. Bostan, Gülistan, Akl u Aşk, Takrîr-i Dibace, Nasihatü'l-Mülûk öne çıkan eserlerindendi.
TOPLUMUN DÜŞÜNCELERİNE TERCÜMAN OLDU
Doğu edebiyatına büyük etkisi olan Sadi, mesnevi türünün üstadı kabul edilir. Onun eserlerinde kullandığı, toplumun düşünce ve isteklerine tercüman olan
özlü sözleri atasözü haline gelerek günümüze kadar kullanılageldi.
Uzun yıllar süren seyahatlerinde edindiği pek çok tecrübeyi İslami edebî eserleri arasında büyük bir şöhrete sahip Bostan ile Gülistan'da aktardı.