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Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk'ünden alıntılar

Türk edebiyatının mümtaz isimleri arasında yer alan Sabahattin Ali, öykülerinin zeminini oluşturan halk edebiyatı ile büyük bir bağ kurmuştur. Dünya edebiyatından çok halk edebiyatına yüzünü çeviren usta yazar, halk edebiyatı ile kurduğu bağın meyvesi olan Sırça Köşk'ü kaleme almıştır. Masallardan oluşan bu eser; Bir Aşk Masalı, Devlerin Ölümü, Koyun Masalı ve Sırça Köşk'ten oluşur. Kitabın içinde bulunan masallarda insanın yaşam karşısındaki türlü durumları, sevinçleri, sevdaları, açmazları, toplumsal konulara dair eleştiriler yer alır.

Giriş Tarihi: 05.11.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:16
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Neyse, kalbini sağlam tut.

Sabahattin Ali

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Kendi içimizde, kendimize dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki…

Sabahattin Ali

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Bekleyen her şey bir gün solar ve ölür. Bu bir papatya da olabilir veyahut "umut" da.

Sabahattin Ali

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Aklım, çok konuşuyorsun.

Sabahattin Ali

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İnsan sevdiği kadını dünyanın en güzel kadını gibi görmez mi?

Sabahattin Ali

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