Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk'ünden alıntılar

Türk edebiyatının mümtaz isimleri arasında yer alan Sabahattin Ali, öykülerinin zeminini oluşturan halk edebiyatı ile büyük bir bağ kurmuştur. Dünya edebiyatından çok halk edebiyatına yüzünü çeviren usta yazar, halk edebiyatı ile kurduğu bağın meyvesi olan Sırça Köşk'ü kaleme almıştır. Masallardan oluşan bu eser; Bir Aşk Masalı, Devlerin Ölümü, Koyun Masalı ve Sırça Köşk'ten oluşur. Kitabın içinde bulunan masallarda insanın yaşam karşısındaki türlü durumları, sevinçleri, sevdaları, açmazları, toplumsal konulara dair eleştiriler yer alır.