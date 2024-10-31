Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'sinden altı çizili satırlar
Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'sinden altı çizili satırlar
Peyami Safa'nın meşhur eserlerinden biri olan Fatih-Harbiye, Türk toplumunun Tanzimat'tan itibaren geçirdiği Batılılaşma sürecini ve süreçte yaşanan pişmanlıkları konu ediniyor. Romanda Fatih karakteri Nerimanların konağı Doğu'yu, Harbiye ise; gerek mimarisi gerekse yaşam tarzı olarak romanda Batı'yı simgelemektedir. Peyami Safa'nın eseri Fatih Harbiye, barındırdığı teknik ve kurgusal imkanlarla Türk medeniyetinin son yıllarda içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Sizlere Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'sinden altı çizili satırlar derledik.
Giriş Tarihi: 31.10.2024
12:45
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
16:19