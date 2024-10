Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'sinden altı çizili satırlar

🌾

Ah, insanlar niçin her şeyi anlamıyorlar? Beş dakika, on dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, kendilerini karşılarındakinin yerine koysalar, tam onun gibi fakat hiç eksiksiz ve tam onun gibi duysalar, her şey ne kadar yerli yerinde olacak.

Peyami Safa