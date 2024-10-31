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Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'sinden altı çizili satırlar

Peyami Safa'nın meşhur eserlerinden biri olan Fatih-Harbiye, Türk toplumunun Tanzimat'tan itibaren geçirdiği Batılılaşma sürecini ve süreçte yaşanan pişmanlıkları konu ediniyor. Romanda Fatih karakteri Nerimanların konağı Doğu'yu, Harbiye ise; gerek mimarisi gerekse yaşam tarzı olarak romanda Batı'yı simgelemektedir. Peyami Safa'nın eseri Fatih Harbiye, barındırdığı teknik ve kurgusal imkanlarla Türk medeniyetinin son yıllarda içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Sizlere Peyami Safa'nın Fatih Harbiye'sinden altı çizili satırlar derledik.

Giriş Tarihi: 31.10.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:19
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Ah, insanlar niçin her şeyi anlamıyorlar? Beş dakika, on dakika, yarım saat kendilerini unutsalar, kendilerini karşılarındakinin yerine koysalar, tam onun gibi fakat hiç eksiksiz ve tam onun gibi duysalar, her şey ne kadar yerli yerinde olacak.

Peyami Safa

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Eski ve yırtık ve pis iğrenç bir elbiseyi üstümden atar gibi bu hayattan ayrılmak, çıkmak istiyorum.

Peyami Safa

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Izdırabın verdiği intibah zamanlarında, kendi kendini aldatmak, başkalarını kandırmak kadar basit değildir ve insan kendi içindeki adaletten ürkmeye başlar.

Peyami Safa

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Bir kibrit alevinin geçici ışığında görünüp kaybolan eşya gibi, birçok hatıralar parlayıp sönüyordu.

Peyami Safa

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Bizim bizden daha büyük düşmanımız yoktur efendim yoktur.

Peyami Safa

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