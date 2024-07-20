Orhan Veli Kanık’ın en sevilen şiirlerinden alıntılar

Orhan Veli Kanık, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Garip Akımı'nı 1936 yılında kurarak şiirde yenilikçi bir dil ve üslup arayışına girdi. Bu akım, geleneksel Türk şiirinin ağır ve süslü dilinden uzaklaşarak günlük hayattan ve sokaklardan esinlenen yalın ve açık bir dil kullanmayı savundu. Orhan Veli'nin en sevilen şiirlerinden alıntıları sizler için hazırladık.