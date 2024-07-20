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Orhan Veli Kanık’ın en sevilen şiirlerinden alıntılar

Orhan Veli Kanık, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Garip Akımı'nı 1936 yılında kurarak şiirde yenilikçi bir dil ve üslup arayışına girdi. Bu akım, geleneksel Türk şiirinin ağır ve süslü dilinden uzaklaşarak günlük hayattan ve sokaklardan esinlenen yalın ve açık bir dil kullanmayı savundu. Orhan Veli'nin en sevilen şiirlerinden alıntıları sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 12:31
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İçime gene
Yolculuk mu düştü, nedir?

📕📒 Bütün Şiirleri - Orhan Veli Kanık

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Bekliyorum
Öyle bir havada gel ki,
Vazgeçmek mümkün olmasın.

📕📒 Bütün Şiirleri - Orhan Veli Kanık

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Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

📕📒 Bütün Şiirleri - Orhan Veli Kanık

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Susmak istiyorum,
susmak bugün.
Susmak...
Hiçbir üzüntü duymadan.

📕📒 Bütün Şiirleri - Orhan Veli Kanık

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Kendimize hüzünler icadettik...

📕📒 Bütün Şiirleri - Orhan Veli Kanık

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